Постпред России усомнился, что Украину возьмут в Евросоюз. «Это только для пиара»

06 марта 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Разговор о моментальном вступлении Украины в ЕС является пиаром, считает Владимир Чижов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину вряд ли примут в Евросоюз, так как условия вступления в ЕС постоянно усложняются. Такое мнение высказал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Разговор о каких-то процедурах и чуть ли не моментальном вступлении в ЕС — это только для пиара. Никаких ускоренных процедур в ЕС никогда не было, нет и не будет. Более того, после каждой из последних волн расширения ЕС условия вступления в него усложнялись. На сегодняшний день это требует серьезной подготовительной работы как со стороны государства, которое подает заявку, так и со стороны структур ЕС», — сказал Чижов в интервью «Известиям». Дипломат отметил, что подать заявку намного легче, чем реально вступить в Евросоюз. «То, что сейчас эти три страны (Грузия, Молдавия и Украина — прим.URA.RU) пытаются друг друга обогнать, выглядит как-то по-детски. Но посмотрим, что будет дальше», — заключил Чижов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил — для РФ важно, чтобы Украина не вступала в НАТО. При этом в Кремле заявили, что вопрос вступления Украины в ЕС может рассматриваться отдельно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украину вряд ли примут в Евросоюз, так как условия вступления в ЕС постоянно усложняются. Такое мнение высказал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Разговор о каких-то процедурах и чуть ли не моментальном вступлении в ЕС — это только для пиара. Никаких ускоренных процедур в ЕС никогда не было, нет и не будет. Более того, после каждой из последних волн расширения ЕС условия вступления в него усложнялись. На сегодняшний день это требует серьезной подготовительной работы как со стороны государства, которое подает заявку, так и со стороны структур ЕС», — сказал Чижов в интервью «Известиям». Дипломат отметил, что подать заявку намного легче, чем реально вступить в Евросоюз. «То, что сейчас эти три страны (Грузия, Молдавия и Украина — прим.URA.RU) пытаются друг друга обогнать, выглядит как-то по-детски. Но посмотрим, что будет дальше», — заключил Чижов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил — для РФ важно, чтобы Украина не вступала в НАТО. При этом в Кремле заявили, что вопрос вступления Украины в ЕС может рассматриваться отдельно.