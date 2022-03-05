Курганская ГИБДД провела акцию в поддержку армии

Курганская ГИБДД поддержала российские войска ГИБДД Кургана

В Кургане патрульные машины ГИБДД выстроили буквой Z в знак поддержки спецоперации России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города Кургана.

«В связи со специальной военной операцией на Украине, в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации, сотрудники ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Кургану провели патриотическую акцию, выстроив патрульные автомобили в виде буквы „Z“», — говорится в сообщении ведомства.

Построение автомобилей проходило на плацу, возле здания УГИБДД УМВД России по Курганской области. В акции участвовало 13 патрульных автомобилей. Мероприятие организовано, чтобы поддержать российских военных. В конце акции были включены световые спецсигналы.

Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Основная задача — демилитаризация и денацификация страны. На данный момент, российские войска вышли на окраины Киева и Харькова, заняли Херсон, Мелитополь и Бердянск.

Машины ГИБДД выстроили буквой Z ГИБДД Кургана