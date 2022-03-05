05 марта 2022
04 марта 2022

Курганская ГИБДД провела акцию в поддержку армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская ГИБДД поддержала российские войска

В Кургане патрульные машины ГИБДД выстроили буквой Z в знак поддержки спецоперации России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города Кургана.

«В связи со специальной военной операцией на Украине, в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации, сотрудники ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Кургану провели патриотическую акцию, выстроив патрульные автомобили в виде буквы „Z“», — говорится в сообщении ведомства.

Построение автомобилей проходило на плацу, возле здания УГИБДД УМВД России по Курганской области. В акции участвовало 13 патрульных автомобилей. Мероприятие организовано, чтобы поддержать российских военных. В конце акции были включены световые спецсигналы.

Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Основная задача — демилитаризация и денацификация страны. На данный момент, российские войска вышли на окраины Киева и Харькова, заняли Херсон, Мелитополь и Бердянск.

Машины ГИБДД выстроили буквой Z

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В Кургане патрульные машины ГИБДД выстроили буквой Z в знак поддержки спецоперации России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города Кургана. «В связи со специальной военной операцией на Украине, в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации, сотрудники ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Кургану провели патриотическую акцию, выстроив патрульные автомобили в виде буквы „Z“», — говорится в сообщении ведомства. Построение автомобилей проходило на плацу, возле здания УГИБДД УМВД России по Курганской области. В акции участвовало 13 патрульных автомобилей. Мероприятие организовано, чтобы поддержать российских военных. В конце акции были включены световые спецсигналы. Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Основная задача — демилитаризация и денацификация страны. На данный момент, российские войска вышли на окраины Киева и Харькова, заняли Херсон, Мелитополь и Бердянск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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