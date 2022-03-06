ДНР: националисты заложили 10 тысяч мин в центре Мариуполя

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Днем ранее националисты взорвали жилой дом в Мариуполе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты заложили в центре Мариуполя 10 тысяч мин. Об этом сообщила народная милиция ДНР.

«Подтверждается информация о минировании боевиками „Азов“(признаны в РФ экстремистами и запрещены — прим. URA.RU) жилых домов на центральных улицах города [Мариуполь], в районах парковых зон на улице Московская и проспект Победы. Националисты беспорядочно установили порядка 10 тысяч единиц мин ПФМ-1 „Лепесток“», — говорится в telegram-канале.

Ранее боевики перекрывали гуманитарный коридор из Мариуполя. Всего им смогли воспользоваться 17 человек, передает RT. Отступая, националисты взорвали жилой дом в Мариуполе. Им противостоят военные из РФ в рамках спецоперации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денационализация Украины. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.

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Украинские националисты заложили в центре Мариуполя 10 тысяч мин. Об этом сообщила народная милиция ДНР. «Подтверждается информация о минировании боевиками „Азов“(признаны в РФ экстремистами и запрещены — прим. URA.RU) жилых домов на центральных улицах города [Мариуполь], в районах парковых зон на улице Московская и проспект Победы. Националисты беспорядочно установили порядка 10 тысяч единиц мин ПФМ-1 „Лепесток“», — говорится в telegram-канале. Ранее боевики перекрывали гуманитарный коридор из Мариуполя. Всего им смогли воспользоваться 17 человек, передает RT. Отступая, националисты взорвали жилой дом в Мариуполе. Им противостоят военные из РФ в рамках спецоперации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денационализация Украины. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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