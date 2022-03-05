«Сима-ленд» отправил фуру с гуманитарной помощью для беженцев

Гуманитарную помощь с самым необходимым доставят беженцам из Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Сима-ленд» совместно правительством Свердловской области и партией «Единая Россия» отправил в Ростовскую область вторую фуру с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. Об этом URA.RU сообщила замдиректора по связям с общественностью «Сима-ленда» Анастасия Лукичева.

«Сегодня отправляется вторая фура с гуманитарной помощью в Ростовскую область. Здесь продукты питания, детская одежда, средства личной гигиены. В общем все, что необходимо для жизни. Данная помощь собиралась совместно с правительством Свердловской области, партией „Единая Россия“, участниками акции „Мы вместе“ — волонтерами и добровольцами со всей области», — рассказали URA.RU в компании.

«Сима-ленд» продолжит оказывать гуманитарную помощь до тех пор, пока в этом будет необходимость. «Мы приложим максимум усилий, чтобы поддержать людей, вынужденно покинувших свои дома ради спасения собственных жизней», — добавили в «Сима-ленде».

Ранее компания из Екатеринбурга уже отправляла груз для беженцев из Донбасса. 20 тонн гуманитарной помощи отправилось в город Шахты (Ростовская область).

Фуру с гуманитарной помощью «Сима-ленд» собрал совместно с «Единой Россией» Фото предоставлено волонтерами

Собрать все самое необходимое также помогли волонтеры Фото предоставлено волонтерами