05 марта 2022

«Сима-ленд» отправил фуру с гуманитарной помощью для беженцев

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Сбор гуманитарной помощи беженцам из ЛДНР в Храме святого Георгия. Челябинск, гуманитарная помощь, предметы первой необходимости
Гуманитарную помощь с самым необходимым доставят беженцам из Донбасса Фото:

«Сима-ленд» совместно правительством Свердловской области и партией «Единая Россия» отправил в Ростовскую область вторую фуру с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. Об этом URA.RU сообщила замдиректора по связям с общественностью «Сима-ленда» Анастасия Лукичева.

«Сегодня отправляется вторая фура с гуманитарной помощью в Ростовскую область. Здесь продукты питания, детская одежда, средства личной гигиены. В общем все, что необходимо для жизни. Данная помощь собиралась совместно с правительством Свердловской области, партией „Единая Россия“, участниками акции „Мы вместе“ — волонтерами и добровольцами со всей области», — рассказали URA.RU в компании.

«Сима-ленд» продолжит оказывать гуманитарную помощь до тех пор, пока в этом будет необходимость. «Мы приложим максимум усилий, чтобы поддержать людей, вынужденно покинувших свои дома ради спасения собственных жизней», — добавили в «Сима-ленде».

Ранее компания из Екатеринбурга уже отправляла груз для беженцев из Донбасса. 20 тонн гуманитарной помощи отправилось в город Шахты (Ростовская область).

Фуру с гуманитарной помощью «Сима-ленд» собрал совместно с «Единой Россией»
Собрать все самое необходимое также помогли волонтеры

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«Сима-ленд» совместно правительством Свердловской области и партией «Единая Россия» отправил в Ростовскую область вторую фуру с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. Об этом URA.RU сообщила замдиректора по связям с общественностью «Сима-ленда» Анастасия Лукичева. «Сегодня отправляется вторая фура с гуманитарной помощью в Ростовскую область. Здесь продукты питания, детская одежда, средства личной гигиены. В общем все, что необходимо для жизни. Данная помощь собиралась совместно с правительством Свердловской области, партией „Единая Россия“, участниками акции „Мы вместе“ — волонтерами и добровольцами со всей области», — рассказали URA.RU в компании. «Сима-ленд» продолжит оказывать гуманитарную помощь до тех пор, пока в этом будет необходимость. «Мы приложим максимум усилий, чтобы поддержать людей, вынужденно покинувших свои дома ради спасения собственных жизней», — добавили в «Сима-ленде». Ранее компания из Екатеринбурга уже отправляла груз для беженцев из Донбасса. 20 тонн гуманитарной помощи отправилось в город Шахты (Ростовская область).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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