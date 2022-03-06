СМИ: британский спецназ готовит «ночную» эвакуацию Зеленского

06 марта 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

В операции по спасению Зеленского, судя по информации, задействовано более 200 человек Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине 150 спецназовцев из США и 70 британских солдат готовятся эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского. Это произойдет в ночное время, пишет британская газета The Sun. «Более 70 элитных солдат Великобритании присоединились к 150 морским котикам США на удаленной базе в Литве, чтобы подготовить смелую ночную миссию. Наиболее вероятным разумным вариантом может быть перемещение Зеленского из Киева, где его можно будет забрать», — говорится в материале. Однако советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг эти сообщения. Подоляк заявил, что такие материалы основываются на информационных вбросах, пишет ТАСС. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на ее оккупацию. Лидер РФ признался, что принять решение о начале военной операции было непросто, дополняют « Невские новости ». Кроме того, он выразил надежду на более конструктивный подход Киева к переговорному процессу, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

150 спецназовцев из США и 70 британских солдат готовятся эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского. Это произойдет в ночное время, пишет британская газета The Sun. «Более 70 элитных солдат Великобритании присоединились к 150 морским котикам США на удаленной базе в Литве, чтобы подготовить смелую ночную миссию. Наиболее вероятным разумным вариантом может быть перемещение Зеленского из Киева, где его можно будет забрать», — говорится в материале. Однако советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг эти сообщения. Подоляк заявил, что такие материалы основываются на информационных вбросах, пишет ТАСС. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на ее оккупацию. Лидер РФ признался, что принять решение о начале военной операции было непросто, дополняют «Невские новости». Кроме того, он выразил надежду на более конструктивный подход Киева к переговорному процессу, пишет RT.