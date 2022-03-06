СК проверит информацию о планах ВСУ атаковать Крым и Донбасс

07 марта 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

Следственный комитет России проверит информацию о намерениях украинских военнослужащих и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее власти ДНР обнаружили документы, свидетельствующие о планировании нападения. «[Руководитель СК РФ] Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить данную информацию [о намерениях военных и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта], а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении на сайте СК. Уточняется, что 6 марта «власти Донецкой Народной Республики сообщили о том, что в ходе специальной операции были обнаружены в штабе украинских радикалов документы», указывающие на соответствующие намерения ВСУ. Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.