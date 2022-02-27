Минобороны: украинских нацистов ждет наказание за пытки россиян. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинских националистов, пытавших российских солдат, ждет суровое наказание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ответственные за издевательства над российскими военнослужащими, попавшими в плен во время проведения спецоперации на Украине, неминуемо понесут суровую ответственность. Минобороны РФ уже занимается установлением личностей украинских националистов, участвующих в этих пытках. Об этом заявил официальный представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», — заявил Конашенков во время брифинга.

Конашенков добавил, что российская сторона продолжит достойно относиться ко всем украинским военнопленным. В Минобороны понимают, что солдаты ВСУ давали присягу народу Украины.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в настоящее время идентифицируются все лица и голоса, причастных к пыткам националистов, передает Пятый канал. Наказание также ждет украинские власти, призывающие к издевательствам над российскими солдатами.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию Украины, а не на ее оккупацию.

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Ответственные за издевательства над российскими военнослужащими, попавшими в плен во время проведения спецоперации на Украине, неминуемо понесут суровую ответственность. Минобороны РФ уже занимается установлением личностей украинских националистов, участвующих в этих пытках. Об этом заявил официальный представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. «Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», — заявил Конашенков во время брифинга. Конашенков добавил, что российская сторона продолжит достойно относиться ко всем украинским военнопленным. В Минобороны понимают, что солдаты ВСУ давали присягу народу Украины. Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в настоящее время идентифицируются все лица и голоса, причастных к пыткам националистов, передает Пятый канал. Наказание также ждет украинские власти, призывающие к издевательствам над российскими солдатами. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию Украины, а не на ее оккупацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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