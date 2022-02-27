Минобороны: украинских нацистов ждет наказание за пытки россиян. Видео

27 февраля 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Украинских националистов, пытавших российских солдат, ждет суровое наказание Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ответственные за издевательства над российскими военнослужащими, попавшими в плен во время проведения спецоперации на Украине, неминуемо понесут суровую ответственность. Минобороны РФ уже занимается установлением личностей украинских националистов, участвующих в этих пытках. Об этом заявил официальный представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. «Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», — заявил Конашенков во время брифинга. Конашенков добавил, что российская сторона продолжит достойно относиться ко всем украинским военнопленным. В Минобороны понимают, что солдаты ВСУ давали присягу народу Украины. Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в настоящее время идентифицируются все лица и голоса, причастных к пыткам националистов, передает Пятый канал. Наказание также ждет украинские власти, призывающие к издевательствам над российскими солдатами. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию Украины, а не на ее оккупацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ответственные за издевательства над российскими военнослужащими, попавшими в плен во время проведения спецоперации на Украине, неминуемо понесут суровую ответственность. Минобороны РФ уже занимается установлением личностей украинских националистов, участвующих в этих пытках. Об этом заявил официальный представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. «Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», — заявил Конашенков во время брифинга. Конашенков добавил, что российская сторона продолжит достойно относиться ко всем украинским военнопленным. В Минобороны понимают, что солдаты ВСУ давали присягу народу Украины. Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в настоящее время идентифицируются все лица и голоса, причастных к пыткам националистов, передает Пятый канал. Наказание также ждет украинские власти, призывающие к издевательствам над российскими солдатами. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию Украины, а не на ее оккупацию.