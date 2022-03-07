Финансисты: какие ограничения ввели Альфа-Банк, «Тинькофф» и ВТБ

Эксперты рассказали о том, какие ограничения ждут россиян в банковской сфере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В связи со сложившейся ситуацией в мире банки всячески стараются удержать деньги населения на счетах. Для этого они вводят ограничения и комиссии на снятие рублей и валюты в офисах. Об этом рассказали представители финансовых организаций.

«Банк пока валюту не выдает», — передали «Известиям» в call-центре банка ПСБ. Сотрудник добавил, что возобновить выдачу долларов и евро банк планирует после стабилизации обстановки. В ПСБ ввели комиссию 10% на снятие наличных денег. Такое ограничение действует, если средства поступили на счет безналичным способом после 3 марта 2022-го и находятся в банке у клиента менее 90 дней. Однако если деньги пришли на счет потребителя до 3 марта, но менее 30 дней назад, то комиссия на их обналичивание составит 1,5% на сумму до 1,5 млн рублей и от 3% до 10% на операции покрупнее.

В Альфа-Банке также действует повышенная комиссия для вывода рублей и валюты, если денежные средства хранились на карте менее 30 дней и поступили безналичным способом. Снятие 5-ти млн рублей возможно с 5%-ой комиссией, свыше — 10%. Что касается ВТБ — там комиссия достигла 10% за снятие денег, если обналичивать их в течение первых 40 дней после поступления на карту.

В Газпромбанке и «Открытии» также действуют комиссии за снятие денег: в первом она равна 1%, если деньги хранились менее 90 дней, а во втором — 0,5% при хранении средств менее двух недель. Клиенты «Тинькофф» пожаловались, что банк ввел комиссию до 20% за перевод с ИП на карту клиента, однако представители банка эту информацию не подтвердили.

В конце февраля под санкции ЕС из-за военной спецоперации на Украине попали Альфа-Банк, банк «Открытие», «Россия» и Промсвязьбанк. США ввели ограничения против ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и других.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам