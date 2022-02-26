РИА: Альфа-Банк, Промсвязьбанк и «Открытие» попали под санкции ЕС

26 февраля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Евросоюз ввел ограничительные меры против нескольких российских банков. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный в Официальном журнале ЕС. В списке банков, в отношении которых вводятся новые ограничения, фигурируют Альфа-Банк, банк «Открытие», а также банк «Россия» и Промсвязьбанк, пишет РИА «Новости». Против последних двух перечисленных банков ЕС ввели санкции на текущей неделе. Сообщается, что ограничения касаются сделок, связанных с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, которых выпустили после 12 апреля 2022 года. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля ввел военную операцию на Украине, связанную с демилитаризацией и денацификацией республики. В этот же день Сбербанк попал под санкции США. Его представители заявили, что внимательно изучат новые условия работы. Великобритания наложила санкции на банк, в котором хранит деньги Путин. Также США ввели санкции против Газпромбанка.