06 марта 2022
05 марта 2022

В Екатеринбурге затопило автотрассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
на Уралмаше затопило крупную магистраль Фото:

В Екатеринбурге затопило магистральную дорогу на перекрестке Калинина — Индустрии и близлежащие дворы на Уралмаше. Причина потопа — коммунальная авария.

«На большой магистральной сети прорыв, много отключенных домов. Сейчас на месте работают две бригады, и постепенно подачу воды в домах включают», — сообщили URA.RU в пресс-службе МУП «Водоканал».

Прорыв образовался на перекрестке Калинина — Индустрии. Основные проблемы для жителей — плохая видимость на дороге из-за пара и отключение воды в жилых домах.

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В Екатеринбурге затопило магистральную дорогу на перекрестке Калинина — Индустрии и близлежащие дворы на Уралмаше. Причина потопа — коммунальная авария. «На большой магистральной сети прорыв, много отключенных домов. Сейчас на месте работают две бригады, и постепенно подачу воды в домах включают», — сообщили URA.RU в пресс-службе МУП «Водоканал». Прорыв образовался на перекрестке Калинина — Индустрии. Основные проблемы для жителей — плохая видимость на дороге из-за пара и отключение воды в жилых домах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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