В Екатеринбурге затопило автотрассу

В Екатеринбурге затопило магистральную дорогу на перекрестке Калинина — Индустрии и близлежащие дворы на Уралмаше. Причина потопа — коммунальная авария. «На большой магистральной сети прорыв, много отключенных домов. Сейчас на месте работают две бригады, и постепенно подачу воды в домах включают», — сообщили URA.RU в пресс-службе МУП «Водоканал». Прорыв образовался на перекрестке Калинина — Индустрии. Основные проблемы для жителей — плохая видимость на дороге из-за пара и отключение воды в жилых домах.