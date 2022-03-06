В Екатеринбурге затопило автотрассу

на Уралмаше затопило крупную магистраль Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге затопило магистральную дорогу на перекрестке Калинина — Индустрии и близлежащие дворы на Уралмаше. Причина потопа — коммунальная авария.

«На большой магистральной сети прорыв, много отключенных домов. Сейчас на месте работают две бригады, и постепенно подачу воды в домах включают», — сообщили URA.RU в пресс-службе МУП «Водоканал».

Прорыв образовался на перекрестке Калинина — Индустрии. Основные проблемы для жителей — плохая видимость на дороге из-за пара и отключение воды в жилых домах.