Цена на золото превысила 2 000 долларов впервые за полтора года

Мартовские фьючерсы на золото достигли отметки 2005,2 доллара за унцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Цены на золото достигли уровня 2 000 долларов за унцию впервые за полтора года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные товарной биржи COMEX. На фоне опасений нарушения поставок также взлетели цены на палладий — на утренних торгах 7 марта они достигли 3 177 долларов за унцию.

«На торгах 7 марта фьючерсы на золото на товарной бирже COMEX достигали отметки 2005,2 доллара за унцию, свидетельствуют данные торгов на 10:15 мск. Цены на спотовое золото достигли самого высокого уровня с 19 августа 2020 года на уровне 2000,69 доллара», — передает РБК.

Издание отмечает, что цены на драгоценный металл взлетели на фоне массового ухода инвесторов от рисков из-за конфликта на Украине. Старший аналитик OANDA Джеффри Халли считает, что если ситуация в Восточной Европе не изменится, то стоимость золота быстро двинется в район 2 100 долларов за унцию и выше, передает Reuters.

Также, под данным агентства, на утренних торгах 7 марта выросла стоимость палладия. Она достигла 3 177 долларов за унцию. На долю России приходится 40% мирового производства палладия, напоминает Reuters. Металл используют в производстве автомобилей. Ценна на палладий выросла на фоне опасений сбоя в поставках.

Ранее исторический рекорд побила цена на газ. Стоимость апрельских фьючерсов на лондонской бирже ICE превысила 3 000 долларов за тысячу кубометров. На голландском хабе TTF цена на газ выросла до 3 017,5 доллара. Стоимость топлива начала стремительно расти после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Цена нефти марки Brent также побила исторический рекорд. Стоимость майских фьючерсов превысила 130 долларов за баррель. Издание Financial Times считает, что Москва может преодолеть экономические последствия западных санкций в течение полугода благодаря высоким ценам на энергоносители.

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