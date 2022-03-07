Цена нефти марки Brent достигла рекордной с 2012 года отметки

07 марта 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Цена нефти марки Brent превысила 130 долларов за баррель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цена нефти марки Brent превысила 130 долларов за баррель. Отметка стала рекордной, побив пиковые значения 2012 года более 128 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. «По состоянию на 2:28 московского времени, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 9,35%, до 129,06 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% — до 126,12 доллара. При этом, по данным торгов, в 2:06 цена нефти Brent достигала примерно 130,3 доллара. Максимальное же значение было 130,89 доллара», — приводит данные РИА «Новости». Сообщается, что цена нефти марки Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов за баррель. Также они побила рекордные значения 2012 года в 128 долларов за баррель. 22 февраля апрельские фьючерсы на нефть также резко взлетели в цене. Баррель марки Brent реализовался за более чем 97 долларов США. Такие данные содержатся на бирже ICE. Цены на нефть растут из-за событий на Украине. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цена нефти марки Brent превысила 130 долларов за баррель. Отметка стала рекордной, побив пиковые значения 2012 года более 128 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. «По состоянию на 2:28 московского времени, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 9,35%, до 129,06 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% — до 126,12 доллара. При этом, по данным торгов, в 2:06 цена нефти Brent достигала примерно 130,3 доллара. Максимальное же значение было 130,89 доллара», — приводит данные РИА «Новости». Сообщается, что цена нефти марки Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов за баррель. Также они побила рекордные значения 2012 года в 128 долларов за баррель. 22 февраля апрельские фьючерсы на нефть также резко взлетели в цене. Баррель марки Brent реализовался за более чем 97 долларов США. Такие данные содержатся на бирже ICE. Цены на нефть растут из-за событий на Украине. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.