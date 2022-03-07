Цена на газ в Европе превысила 3 000 долларов

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Цена на газ в Европе обновила исторические максимумы Фото:

Цена газа в Европе побила исторический рекорд, превысив 3 000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены апрельских фьючерсов на газ на торгах в понедельник, 7 марта, превысили 3 000 долларов за тысячу кубометров. На голландском хабе TTF их стоимость поднялась до 3 017,5 доллара за тысячу кубометров. В результате цена на газ достигла нового исторического максимума. Стоимость фьючерсов выросла примерно на 39%, свидетельствуют данные биржи ICE.

Ранее, 4 марта, цена на газ поднималась до 2 400 долларов за тысячу кубометров. К тому моменту она уже стала рекордной за всю историю торгов.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После этого Евросоюз и США ввели жесткие санкции в отношении Москвы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа готова отказаться от российских нефти и газа. После вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что Германии будет сложно пережить зиму без поставок топлива из РФ. При этом политик выступил за отказ от атомной энергетики. Одновременно с этим Европа продолжает получать российский газ через Украину. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что транзит проходит в штатном режиме.

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Цена газа в Европе побила исторический рекорд, превысив 3 000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены апрельских фьючерсов на газ на торгах в понедельник, 7 марта, превысили 3 000 долларов за тысячу кубометров. На голландском хабе TTF их стоимость поднялась до 3 017,5 доллара за тысячу кубометров. В результате цена на газ достигла нового исторического максимума. Стоимость фьючерсов выросла примерно на 39%, свидетельствуют данные биржи ICE. Ранее, 4 марта, цена на газ поднималась до 2 400 долларов за тысячу кубометров. К тому моменту она уже стала рекордной за всю историю торгов. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После этого Евросоюз и США ввели жесткие санкции в отношении Москвы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа готова отказаться от российских нефти и газа. После вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что Германии будет сложно пережить зиму без поставок топлива из РФ. При этом политик выступил за отказ от атомной энергетики. Одновременно с этим Европа продолжает получать российский газ через Украину. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что транзит проходит в штатном режиме.
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