Экономисты США предсказали России победу в санкционной войне

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Россия сможет справиться с последствиями санкций за шесть месяцев, уверены экономисты из США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия сможет преодолеть экономические последствия санкций в течении полугода благодаря продаже нефти по высоким ценам. Об этом пишет американское издание Financial Times.

«Кризис для России рассеется через шесть-девять месяцев, когда она заработает достаточно от продажи нефти и газа, чтобы компенсировать санкции, наложенные на валютные резервы центрального банка. Тогда она могла бы управлять экономикой, гораздо более ориентированной на внутренний рынок, используя доходы от энергоносителей для покупки импорта, скорее всего, из Китая», — пишет Financial Times.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». После этого США и страны Европы ввели против России новые экономические санкции. Ряд российских банков отключили от системы SWIFT. В Кремле отметили, что Россия заранее подготовилась к санкциям Запада.

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Россия сможет преодолеть экономические последствия санкций в течении полугода благодаря продаже нефти по высоким ценам. Об этом пишет американское издание Financial Times. «Кризис для России рассеется через шесть-девять месяцев, когда она заработает достаточно от продажи нефти и газа, чтобы компенсировать санкции, наложенные на валютные резервы центрального банка. Тогда она могла бы управлять экономикой, гораздо более ориентированной на внутренний рынок, используя доходы от энергоносителей для покупки импорта, скорее всего, из Китая», — пишет Financial Times. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». После этого США и страны Европы ввели против России новые экономические санкции. Ряд российских банков отключили от системы SWIFT. В Кремле отметили, что Россия заранее подготовилась к санкциям Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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