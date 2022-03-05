05 марта 2022

Россия составит список недружественных стран

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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
Правительство должно составить список в течение двух дней Фото:
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому правительство должно определить список стран, совершающих «недружественные действия» по отношению к России, в течение двух дней. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в тексте документа. Также в документе сообщается, что российские организации смогут выплачивать долги кредиторам из недружественных стран в рублях или в «ином порядке», который определяют Центральный банк и Минфин РФ.

Ранее сообщалось, что в России начали вести перечень предателей Родины. На сайте Комитета по защите национальных интересов РФ появился список людей, которые выступают против специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому правительство должно определить список стран, совершающих «недружественные действия» по отношению к России, в течение двух дней. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в тексте документа. Также в документе сообщается, что российские организации смогут выплачивать долги кредиторам из недружественных стран в рублях или в «ином порядке», который определяют Центральный банк и Минфин РФ. Ранее сообщалось, что в России начали вести перечень предателей Родины. На сайте Комитета по защите национальных интересов РФ появился список людей, которые выступают против специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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