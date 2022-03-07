Экс-чиновник ООН предупредил об утечке из биолабораторий Украины. «Есть угроза для России и Европы»

07 марта 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Лаборатории работали с самыми опасными болезнями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Биологические лаборатории на территории Украины могли допустить утечку опасных патогенов. Об этом URA.RU предупредил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. «Я думаю, что там проводились секретные эксперименты, что уже является нарушением конвенции по биологическому и токсинному оружию. Они не только не поделились результатами, но и постарались уничтожить все следы, что говорит о том, что, скорее всего, эти эксперименты были незаконными. Они в панике бежали, уничтожали документацию, сами патогены, образцы. Скорее всего, они могли что-то потерять или специально это сделать. Уже были очевидные попытки создать грязную ядерную бомбу, запустить бактерии, вирусы», — заявил Игорь Никулин. По его словам, утечка могла спровоцировать огромные жертвы. «Там чума, и сибирская язва и холера — это болезни из первой группы, самые опасные. «Как минимум 10 лабораторий находится в городах-миллионниках. Это Киев, Львов, Харьков, Одесса, в случае утечки, там погибнуть могли десятки или даже сотни тысяч людей», — отметил эксперт. Он добавил, что угроза есть не только для Украины, но и для других стран. «У них после оптимизации противоэпидемической медицины вообще нет. После Майдана от различных эпидемических заболеваний погибли более 200 тысяч человек. Это в доковидные времена. Поэтому Украина — это биологическая бомба для всех окружающих ее стран — России, Белоруссии, Молдавии, Приднестровья, Польши, Венгрии, Румынии, да и всего Евросоюза. Они еще пока этого не поняли, запустив огромное количество беженцев к себе в страны. Это может привести к очень опасным последствиям. На западе Украины есть случай появления легочной чумы. Если ее занесут в Европу — это будет мировая катастрофа», — подчеркнул Никулин. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По данным Министерства обороны РФ, на территории Украины сформирована сеть из более 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является управление Минобороны США. Часть из них работала с чумой и сибирской язвой, дифтерией и дизентерией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Биологические лаборатории на территории Украины могли допустить утечку опасных патогенов. Об этом URA.RU предупредил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. «Я думаю, что там проводились секретные эксперименты, что уже является нарушением конвенции по биологическому и токсинному оружию. Они не только не поделились результатами, но и постарались уничтожить все следы, что говорит о том, что, скорее всего, эти эксперименты были незаконными. Они в панике бежали, уничтожали документацию, сами патогены, образцы. Скорее всего, они могли что-то потерять или специально это сделать. Уже были очевидные попытки создать грязную ядерную бомбу, запустить бактерии, вирусы», — заявил Игорь Никулин. По его словам, утечка могла спровоцировать огромные жертвы. «Там чума, и сибирская язва и холера — это болезни из первой группы, самые опасные. «Как минимум 10 лабораторий находится в городах-миллионниках. Это Киев, Львов, Харьков, Одесса, в случае утечки, там погибнуть могли десятки или даже сотни тысяч людей», — отметил эксперт. Он добавил, что угроза есть не только для Украины, но и для других стран. «У них после оптимизации противоэпидемической медицины вообще нет. После Майдана от различных эпидемических заболеваний погибли более 200 тысяч человек. Это в доковидные времена. Поэтому Украина — это биологическая бомба для всех окружающих ее стран — России, Белоруссии, Молдавии, Приднестровья, Польши, Венгрии, Румынии, да и всего Евросоюза. Они еще пока этого не поняли, запустив огромное количество беженцев к себе в страны. Это может привести к очень опасным последствиям. На западе Украины есть случай появления легочной чумы. Если ее занесут в Европу — это будет мировая катастрофа», — подчеркнул Никулин. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По данным Министерства обороны РФ, на территории Украины сформирована сеть из более 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является управление Минобороны США. Часть из них работала с чумой и сибирской язвой, дифтерией и дизентерией.