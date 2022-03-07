В офисе Зеленского прокомментировали результаты переговоров с РФ

08 марта 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, консультации будут продолжены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Третий раунд переговоров между Россией и Украиной не принес существенных результатов. Так считает член украинской делегации переговорщиков с РФ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «С точки зрения ключевого политического трека, в который входит прекращение огня, перемирие и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены, сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет, но тем не менее, еще раз подчеркиваю, что консультации будут продолжены», — сказал Подоляк в своем видеообращении, опубликованном в Twitter. Также своим мнением по поводу итогов переговоров между двумя странами поделился руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. На них обсуждалась спецоперация России, которая началась 24 февраля. Целью России, по словам президента РФ Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация Украины, но никак не оккупация. Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры, а для отхода гражданских лиц из мест боевых действий были организованы гуманитарные коридоры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной не принес существенных результатов. Так считает член украинской делегации переговорщиков с РФ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «С точки зрения ключевого политического трека, в который входит прекращение огня, перемирие и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены, сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет, но тем не менее, еще раз подчеркиваю, что консультации будут продолжены», — сказал Подоляк в своем видеообращении, опубликованном в Twitter. Также своим мнением по поводу итогов переговоров между двумя странами поделился руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. На них обсуждалась спецоперация России, которая началась 24 февраля. Целью России, по словам президента РФ Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация Украины, но никак не оккупация. Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры, а для отхода гражданских лиц из мест боевых действий были организованы гуманитарные коридоры.