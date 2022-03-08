Аналитики рассказали, как сохранить накопления в условиях кризиса

Финансовый эксперт рекомендует научиться вести семейный бюджет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Финансовые эксперты рассказали, как вести семейный бюджет во время падения курса рубля и посоветовали, на чем можно сэкономить, а во что стоит вкладывать деньги. Инвесторы не рекомендуют скупать валюту или совершать необдуманные покупки. Гораздо важнее снизить кредитную нагрузку и отказаться от ряда товаров, считают специалисты.

«Не покупайте валюту. Сейчас она продается по самому высокому курсу за последние 10 лет. Если у вас есть платежи (за квартиру, машину, заем) в валюте, приобретайте ее через брокера. Разница между ценой в банке и у брокера остается существенной», — поделилась своим мнением инвестор Ксения Аверс в беседе с «Известиями». Также эксперт советует в ближайшие несколько месяцев сократить расходы до минимума, постараться отказаться от лишних новых вещей и пока никуда не вкладывать деньги.

Финансовый эксперт Алексей Лашко рекомендует снизить кредитную нагрузку. «Если у вас есть возможность продать второй автомобиль или использовать накопления без ущерба для кошелька, возможно, самое время», — рекомендует специалист. По его мнению, полезным навыком в условиях кризиса станет умение вести семейный бюджет. «Попробуйте выделить для себя продукты первой необходимости, чтобы отмечать рост цен на них. Можете ли вы заменить их на аналоги? Какую часть вашего бюджета они занимают? Возможно, от некоторых видов потребления можно и вовсе отказаться», — отмечает эксперт.

По словам Лашко на данный момент во всех категориях товаров и услуг наблюдается равномерная инфляция. Исключение — магазины электроники, которые уже повысили цены по многим позициям на 10—30%. Однако бросаться скупать технику финансовый эксперт не рекомендует: дальнейшего роста цен, по его мнению, в ближайшее время не планируется.

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