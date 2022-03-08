Военный эксперт назвал численность техники, оставшейся на Украине

08 марта 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Украина прячет от России оставшиеся танки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате российской спецоперации у украинских военных осталось несколько самолетов, около 150 танков и достаточно много артиллерии. Таким мнением с URA.RU поделился военный эксперт Владислав Шурыгин. «Подсчет уничтоженной техники ведется. И, естественно, мы отдаем себе отчет, что у них осталось. Я думаю, что у украинской армии остается еще как минимум сотни полторы танков на всю Украину, достаточно большое количество артиллерии и единичные самолеты», — сказал Владислав Шурыгин. По его словам, оставшиеся танки пытаются спрятать. «На начальном этапе у них сохранялись танковые подразделения, которые были способны организовывать с помощью контрнаступления, какие-то удары. Сейчас украинская армия была вынуждена уйти в глухую оборону, опираясь только на артиллерию. Те танки, которые уцелели, они тщательно прячут от нашей авиации, противотанковых средств. И в основном используют их только как артиллерийские установки», — сообщил военный эксперт. Также он объяснил необходимость уничтожения авиации. «Нужно понимать, что превосходство в воздухе не значит уничтожение всей вражеской авиации под корень. Любой аэродром, уничтоженный ранее, может приведен в рабочее состояние за 1000 часов. Для этого есть специальные методы, бригады. Разрушенные полосы за 6-7 часов заделываются. Необходима постоянная работа по таким аэродромам, выведение их в состояние неготовности к полету», — заключил собеседник URA.RU. Специальная операция по завершению боевых действий в ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент России Владимир Путин. Всего за время операции ВС РФ уничтожено 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В результате российской спецоперации у украинских военных осталось несколько самолетов, около 150 танков и достаточно много артиллерии. Таким мнением с URA.RU поделился военный эксперт Владислав Шурыгин. «Подсчет уничтоженной техники ведется. И, естественно, мы отдаем себе отчет, что у них осталось. Я думаю, что у украинской армии остается еще как минимум сотни полторы танков на всю Украину, достаточно большое количество артиллерии и единичные самолеты», — сказал Владислав Шурыгин. По его словам, оставшиеся танки пытаются спрятать. «На начальном этапе у них сохранялись танковые подразделения, которые были способны организовывать с помощью контрнаступления, какие-то удары. Сейчас украинская армия была вынуждена уйти в глухую оборону, опираясь только на артиллерию. Те танки, которые уцелели, они тщательно прячут от нашей авиации, противотанковых средств. И в основном используют их только как артиллерийские установки», — сообщил военный эксперт. Также он объяснил необходимость уничтожения авиации. «Нужно понимать, что превосходство в воздухе не значит уничтожение всей вражеской авиации под корень. Любой аэродром, уничтоженный ранее, может приведен в рабочее состояние за 1000 часов. Для этого есть специальные методы, бригады. Разрушенные полосы за 6-7 часов заделываются. Необходима постоянная работа по таким аэродромам, выведение их в состояние неготовности к полету», — заключил собеседник URA.RU. Специальная операция по завершению боевых действий в ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент России Владимир Путин. Всего за время операции ВС РФ уничтожено 2 482 объекта военной инфраструктуры Украины.