Отстраненных спортсменов из России продолжат проверять на допинг

08 марта 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Российских спортсменов продолжат тестировать на допинг Фото: Николай Бастриков © URA.RU Российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, продолжат проверять на допинг. Об этом сообщила всемирная антидопинговая организация (WADA). «Что касается тестирования российских спортсменов, несмотря на запрет, наложенный рядом антидопинговых организаций, WADA призывает продолжать проводить тестирование российских спортсменов, будь то в России или за рубежом, на основе оценки риска и планов», — сообщается в документе на сайте WADA. Агентство выпустило рекомендации по поводу спортсменов из России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. WADA договорилось с российской национальной антидопинговой организацией (РУСАДА). Агентство получило подтверждение, что антидопинговая программа продолжает работу. РФ и Белоруссию отстранили от выступления на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Россия не сможет участвовать в Паралимпиаде-2022, пишет «Ридус». Во всемирной федерации тхэквондо заявили, что не будут признавать и организовывать соревнования в РФ и Белоруссии. Биатлонистов и фигуристов из этих стран также отстранили. В РФ уже отменены шахматная Олимпиада, чемпионаты мира по хоккею и волейболу, этап Кубка мира по лыжным гонкам. Российские футбольные клубы исключили из европейских клубов и отстранили спортсменов от участия в стыковых матчах за право выйти на Чемпионат мира в 2022 году, сообщает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, продолжат проверять на допинг. Об этом сообщила всемирная антидопинговая организация (WADA). «Что касается тестирования российских спортсменов, несмотря на запрет, наложенный рядом антидопинговых организаций, WADA призывает продолжать проводить тестирование российских спортсменов, будь то в России или за рубежом, на основе оценки риска и планов», — сообщается в документе на сайте WADA. Агентство выпустило рекомендации по поводу спортсменов из России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. WADA договорилось с российской национальной антидопинговой организацией (РУСАДА). Агентство получило подтверждение, что антидопинговая программа продолжает работу. РФ и Белоруссию отстранили от выступления на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Россия не сможет участвовать в Паралимпиаде-2022, пишет «Ридус». Во всемирной федерации тхэквондо заявили, что не будут признавать и организовывать соревнования в РФ и Белоруссии. Биатлонистов и фигуристов из этих стран также отстранили. В РФ уже отменены шахматная Олимпиада, чемпионаты мира по хоккею и волейболу, этап Кубка мира по лыжным гонкам. Российские футбольные клубы исключили из европейских клубов и отстранили спортсменов от участия в стыковых матчах за право выйти на Чемпионат мира в 2022 году, сообщает Life.