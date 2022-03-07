07 марта 2022
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Под Тюменью произошло массовое ДТП с 16 автомобилями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
Авария произошла на Тюменской окружной дороге Фото:

На окружной дороге Тюмени произошло ДТП, в результате которого 16 автомобилей получили различные повреждения. Об этом в своем официальном паблике соцсети «ВКонтакте» сообщает пресс-служба регионального МЧС. По предварительным данным, никто из людей в массовой аварии не пострадал.

«Сегодня в Тюмени около 8:50 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге, в районе моста через реку Тура, вблизи поселка Яр. В результате ДТП повреждено 16 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Там уточнили, что сотрудники МЧС оказали помощь водителям, попавшим в ДТП. В мероприятиях по ликвидации последствий аварии было задействовано два спецавтомобиля и шесть человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда.

В массовом ДТП под Тюменью повреждения получили 16 автомобилей

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На окружной дороге Тюмени произошло ДТП, в результате которого 16 автомобилей получили различные повреждения. Об этом в своем официальном паблике соцсети «ВКонтакте» сообщает пресс-служба регионального МЧС. По предварительным данным, никто из людей в массовой аварии не пострадал. «Сегодня в Тюмени около 8:50 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге, в районе моста через реку Тура, вблизи поселка Яр. В результате ДТП повреждено 16 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. Там уточнили, что сотрудники МЧС оказали помощь водителям, попавшим в ДТП. В мероприятиях по ликвидации последствий аварии было задействовано два спецавтомобиля и шесть человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда.
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