Авария произошла на Тюменской окружной дороге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На окружной дороге Тюмени произошло ДТП, в результате которого 16 автомобилей получили различные повреждения. Об этом в своем официальном паблике соцсети «ВКонтакте» сообщает пресс-служба регионального МЧС. По предварительным данным, никто из людей в массовой аварии не пострадал.

«Сегодня в Тюмени около 8:50 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге, в районе моста через реку Тура, вблизи поселка Яр. В результате ДТП повреждено 16 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Там уточнили, что сотрудники МЧС оказали помощь водителям, попавшим в ДТП. В мероприятиях по ликвидации последствий аварии было задействовано два спецавтомобиля и шесть человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда.

В массовом ДТП под Тюменью повреждения получили 16 автомобилей пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области