Премьер Молдавии: страна не стремится в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки
С 1994 года Молдавия сотрудничает с альянсом по индивидуальному плану Фото:

Молдавия не стремится вступить в НАТО, хотя хочет присоединиться к Европейскому союзу. Об этом заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

Она подчеркнула, что принцип нейтральности прописан в конституции республики. «Мы будем добиваться вхождения в Евросоюз. Но добиваться членства в НАТО не планируем», — пояснила Гаврилица в интервью Euronews.

Как напоминает РИА «Новости», 3 марта президент Молдавии подписала заявку на вступление страны в Евросоюз. Что касается НАТО, то с 1994 года Молдавия сотрудничает с альянсом по индивидуальному плану партнерства. Однако в Конституции страны прописан нейтральный статус.

Ранее по поводу возможного вступления в НАТО высказалась премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Она считает, что вступление Швеции в альянс может привести к ухудшению ситуации в Европе, отмечает агентство Nation News.

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Молдавия не стремится вступить в НАТО, хотя хочет присоединиться к Европейскому союзу. Об этом заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица. Она подчеркнула, что принцип нейтральности прописан в конституции республики. «Мы будем добиваться вхождения в Евросоюз. Но добиваться членства в НАТО не планируем», — пояснила Гаврилица в интервью Euronews. Как напоминает РИА «Новости», 3 марта президент Молдавии подписала заявку на вступление страны в Евросоюз. Что касается НАТО, то с 1994 года Молдавия сотрудничает с альянсом по индивидуальному плану партнерства. Однако в Конституции страны прописан нейтральный статус. Ранее по поводу возможного вступления в НАТО высказалась премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Она считает, что вступление Швеции в альянс может привести к ухудшению ситуации в Европе, отмечает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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