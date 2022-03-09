Премьер Молдавии: страна не стремится в НАТО

С 1994 года Молдавия сотрудничает с альянсом по индивидуальному плану Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Молдавия не стремится вступить в НАТО, хотя хочет присоединиться к Европейскому союзу. Об этом заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

Она подчеркнула, что принцип нейтральности прописан в конституции республики. «Мы будем добиваться вхождения в Евросоюз. Но добиваться членства в НАТО не планируем», — пояснила Гаврилица в интервью Euronews.

Как напоминает РИА «Новости», 3 марта президент Молдавии подписала заявку на вступление страны в Евросоюз. Что касается НАТО, то с 1994 года Молдавия сотрудничает с альянсом по индивидуальному плану партнерства. Однако в Конституции страны прописан нейтральный статус.

Ранее по поводу возможного вступления в НАТО высказалась премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Она считает, что вступление Швеции в альянс может привести к ухудшению ситуации в Европе, отмечает агентство Nation News.