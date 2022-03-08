«Уралкалий» решил судиться из-за разрыва соглашения с командой F1

Компания потребовала от «Хаас» вернуть ей деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Уралкалий» (Березники, Пермский край) не исключила, что подаст в суд на американскую команду «Хаас» (Haas), отказавшуюся от спонсорства со стороны компании в «Формуле-1». В официальном заявлении, размещенном на сайте «Уралкалия», решение команды расценили как «необоснованное» и заявили, что «спорт должен оставаться вне политики».

«Уралкалий» планирует защищать свои интересы в соответствии с применимыми юридическими процедурами, в том числе оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных уплаченных за сезон 2022 года сумм, и понесенных убытков», — отмечается в заявлении.

В компании отмечают, что перечислили «Хаас» большую часть суммы за 2022 год по спонсорскому соглашению и потребуют «незамедлительного возврата денежных средств». Средства, которые «Уралкалий» планировал потратить на команду F1, пойдут в фонд поддержки спортсменов.

«Уралкалий» являлся титульным спонсором «Хаас». Ранее стало известно, что команда приняла решение разорвать соглашение с калийным гигантом. Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, сын олигарха Дмитрия Мазепина, лишился возможности выступать за команду.

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