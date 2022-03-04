04 марта 2022

Команда «Формула 1» разорвала соглашение с «Уралкалием»

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Ранее Мазепин планировал участвовать в гонке «Формулы — 1» в 2022 году Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская команда «Формула -1» «Хаас» разорвала соглашение с березниковским «Уралкалием» (Пермский край). Также «Хаас» расторг контракт с сыном владельца компании Никитой Мазепиным.

«Команда „Формулы-1“ „Хаас“ разорвала соглашение с „Уралкалием“ и контракт с российским гонщиком Мазепиным», — сообщают РИА «Новости». В пресс-службе компании от комментариев отказались.

Никита Мазепин планировал участвовать в гонке F1 в 2022 году. В связи с этим он поделился фото своего нового болида, на котором планировал выступать в будущих заездах. Ранее сообщалось, что «Формула — 1» разорвала контракт на проведения гран-при в России.

Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. От сотрудничества с РФ отказываются многие транснациональные корпорации, закрывая в России свои филиалы.

Ранее URA.RU писало, что ситуация на Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которую приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации ее территории.

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Американская команда «Формула -1» «Хаас» разорвала соглашение с березниковским «Уралкалием» (Пермский край). Также «Хаас» расторг контракт с сыном владельца компании Никитой Мазепиным. «Команда „Формулы-1“ „Хаас“ разорвала соглашение с „Уралкалием“ и контракт с российским гонщиком Мазепиным», — сообщают РИА «Новости». В пресс-службе компании от комментариев отказались. Никита Мазепин планировал участвовать в гонке F1 в 2022 году. В связи с этим он поделился фото своего нового болида, на котором планировал выступать в будущих заездах. Ранее сообщалось, что «Формула — 1» разорвала контракт на проведения гран-при в России. Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. От сотрудничества с РФ отказываются многие транснациональные корпорации, закрывая в России свои филиалы. Ранее URA.RU писало, что ситуация на Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которую приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации ее территории.
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