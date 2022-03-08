Краевые власти могут забрать у мэрии Перми важные полномочия

Если забрать транспортные полномочия, то у мэрии останется только уборка снега Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что краевые власти сегодня обсуждают вопрос передачи транспортных полномочий Перми на уровень региона. Но ему эта инициатива не особо нравится.

«Губернатор может инициировать и забрать весь транспорт в краевые полномочия, как это уже произошло с градостроительством. И дальше уже полностью нести ответственность за это направление, менять что-то или вводить пересадки. Нужно ли это делать? Мы сейчас это обсуждаем. Но тогда вопрос: что останется от местного самоуправления?», — заявил он в интервью 59.ru. Махонин пояснил, что при желании можно забрать еще и сферу дорожного хозяйства. Но, по его мнению, это будет не совсем правильно.

Глава Прикамья анонсировал также, что власти намерены развивать в Перми сервис по карте «Тройка». Но прежде московскому оператору нужно будет пройти через процедуру тендера. Он пообещал, что конкурс будет объявлен в ближайшее время. «С сервисами [у „Тройки“] все отлично, и нас это устраивает. Выиграют они тендер, зайдут они на рынок — и сервисы, которые они оказывают, самые качественные в моем понимании», — отметил Дмитрий Махонин.

Решение о передаче градполномочий на уровень края заксобрание приняло в конце 2020 года. С 1 января практически все решения в этой сфере теперь принимают краевые власти.

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