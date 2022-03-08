Краевые власти могут забрать у мэрии Перми важные полномочия

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что краевые власти сегодня обсуждают вопрос передачи транспортных полномочий Перми на уровень региона. Но ему эта инициатива не особо нравится.
«Губернатор может инициировать и забрать весь транспорт в краевые полномочия, как это уже произошло с градостроительством. И дальше уже полностью нести ответственность за это направление, менять что-то или вводить пересадки. Нужно ли это делать? Мы сейчас это обсуждаем. Но тогда вопрос: что останется от местного самоуправления?», — заявил он в интервью 59.ru. Махонин пояснил, что при желании можно забрать еще и сферу дорожного хозяйства. Но, по его мнению, это будет не совсем правильно.
Глава Прикамья анонсировал также, что власти намерены развивать в Перми сервис по карте «Тройка». Но прежде московскому оператору нужно будет пройти через процедуру тендера. Он пообещал, что конкурс будет объявлен в ближайшее время. «С сервисами [у „Тройки“] все отлично, и нас это устраивает. Выиграют они тендер, зайдут они на рынок — и сервисы, которые они оказывают, самые качественные в моем понимании», — отметил Дмитрий Махонин.
Решение о передаче градполномочий на уровень края заксобрание приняло в конце 2020 года. С 1 января практически все решения в этой сфере теперь принимают краевые власти.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что краевые власти сегодня обсуждают вопрос передачи транспортных полномочий Перми на уровень региона. Но ему эта инициатива не особо нравится. «Губернатор может инициировать и забрать весь транспорт в краевые полномочия, как это уже произошло с градостроительством. И дальше уже полностью нести ответственность за это направление, менять что-то или вводить пересадки. Нужно ли это делать? Мы сейчас это обсуждаем. Но тогда вопрос: что останется от местного самоуправления?», — заявил он в интервью 59.ru. Махонин пояснил, что при желании можно забрать еще и сферу дорожного хозяйства. Но, по его мнению, это будет не совсем правильно. Глава Прикамья анонсировал также, что власти намерены развивать в Перми сервис по карте «Тройка». Но прежде московскому оператору нужно будет пройти через процедуру тендера. Он пообещал, что конкурс будет объявлен в ближайшее время. «С сервисами [у „Тройки“] все отлично, и нас это устраивает. Выиграют они тендер, зайдут они на рынок — и сервисы, которые они оказывают, самые качественные в моем понимании», — отметил Дмитрий Махонин. Решение о передаче градполномочий на уровень края заксобрание приняло в конце 2020 года. С 1 января практически все решения в этой сфере теперь принимают краевые власти.