В Арамиле неизвестный устроил стрельбу в баре. Среди подозреваемых — челябинец

09 марта 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Один из подозреваемых, которых задержала полиция, живет в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Посетитель бара «Пена» в Арамиле (Свердловская область) устроил стрельбу, в результате которой один человек был ранен в живот и находится в больнице без сознания. Информацию об этом URA.RU подтвердил пресс-атташе свердловского главка полиции Валерий Горелых. Предполагаемый преступник может быть жителем Челябинской области. «По предварительным данным, в увеселительном заведении под утро произошел конфликт, который чудом не закончился летальным исходом», — сообщил Горелых. Он отметил, что один из посетителей бара госпитализирован. У одного из находившихся в заведении мужчин повреждены органы брюшной полости. Полковник Горелых сообщил, что полиция установила личность потерпевшего. Им оказался менеджер одной из компаний. Мужчина находится без сознания, и опросить его не смогли. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. «Сыщики уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из областного полицейского главка сработали оперативно. За возможную причастность к совершению этого преступления задержаны три человека, двое из них местные жители, один из Челябинской области», — добавил Горелых. Он подчеркнул, что одного из подозреваемых ранее судили. В ходе обысков у предполагаемого стрелявшего нашли травматический пистолет, ружье «Сайга» и винтовку Мосина. Также к оружию прилагалось несколько десятков патронов. «По одной из версий, в баре между мужчинами произошла банальная ссора из-за неосторожно брошенной фразы. Учитывая, что компания злоупотребляла алкоголем, от слов ссора достаточно быстро перешла в более серьезную стадию. После того как в ОВД Сысерти поступит медицинское заключение о степени тяжести причиненных травм, будет решен вопрос, по какой статье УК РФ полиция возбудит уголовное дело. Это решится в ближайшее время», — заключил Горелых. В середине февраля очевидцы сообщили о стрельбе в одном из домов Среднеуральска. Местный житель, будучи пьяным, открыл огонь по жене из охотничьего ружья. Она скончалась на месте. Правоохранители уверены, что началом инцидента послужил личный конфликт между супругами. 15 февраля свердловчанин отправлен в СИЗО, где будет находиться до вынесения приговора Верхнепышминским судом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Посетитель бара «Пена» в Арамиле (Свердловская область) устроил стрельбу, в результате которой один человек был ранен в живот и находится в больнице без сознания. Информацию об этом URA.RU подтвердил пресс-атташе свердловского главка полиции Валерий Горелых. Предполагаемый преступник может быть жителем Челябинской области. «По предварительным данным, в увеселительном заведении под утро произошел конфликт, который чудом не закончился летальным исходом», — сообщил Горелых. Он отметил, что один из посетителей бара госпитализирован. У одного из находившихся в заведении мужчин повреждены органы брюшной полости. Полковник Горелых сообщил, что полиция установила личность потерпевшего. Им оказался менеджер одной из компаний. Мужчина находится без сознания, и опросить его не смогли. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. «Сыщики уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из областного полицейского главка сработали оперативно. За возможную причастность к совершению этого преступления задержаны три человека, двое из них местные жители, один из Челябинской области», — добавил Горелых. Он подчеркнул, что одного из подозреваемых ранее судили. В ходе обысков у предполагаемого стрелявшего нашли травматический пистолет, ружье «Сайга» и винтовку Мосина. Также к оружию прилагалось несколько десятков патронов. «По одной из версий, в баре между мужчинами произошла банальная ссора из-за неосторожно брошенной фразы. Учитывая, что компания злоупотребляла алкоголем, от слов ссора достаточно быстро перешла в более серьезную стадию. После того как в ОВД Сысерти поступит медицинское заключение о степени тяжести причиненных травм, будет решен вопрос, по какой статье УК РФ полиция возбудит уголовное дело. Это решится в ближайшее время», — заключил Горелых. В середине февраля очевидцы сообщили о стрельбе в одном из домов Среднеуральска. Местный житель, будучи пьяным, открыл огонь по жене из охотничьего ружья. Она скончалась на месте. Правоохранители уверены, что началом инцидента послужил личный конфликт между супругами. 15 февраля свердловчанин отправлен в СИЗО, где будет находиться до вынесения приговора Верхнепышминским судом.