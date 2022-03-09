Правительство изменит налог на автомобили

Повышенным налогом будут облагаться автомобили дороже 10 млн рублей, сообщил Михаил Мишустин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Граждане России перестанут платить повышенный налог на автомобили дороже 3 миллионов рублей. Теперь налог ждет только владельцев машин дороже 10 миллионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С этого года он [налог на автомобили — прим. URA.RU] будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше», — рассказал Мишустин на заседании правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил ряд срочный антикризисных мер, направленных на поддержку россиян. Власти также подготовили новые меры поддержки малого бизнеса в РФ, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле отметили, что Россия принимает продуманные меры для стабилизации экономики, сообщает агентство Nation News.