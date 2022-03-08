08 марта 2022
07 марта 2022

В Екатеринбурге скончался начальник городской таможни

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Евгению Горохову было 52 года Фото:

В Екатеринбурге на 53 году жизни скончался начальник городской таможни Евгений Горохов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Евгений Горохов скончался 6 марта. Причина — сердечная недостаточность», — уточняет пресс-служба Екатеринбургской таможни.

Сообщается, что Горохов скончался в своей служебной квартире на улице Буторина, в последнее время он жаловался коллегам на свое самочувствие. Евгений Горохов родился в 1969 году в Киеве. В 1993 году был назначен на должность инспектора таможенного поста, в 2019 году полковника таможенной службы РФ утвердили на должность главы Екатеринбургской таможни.

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В Екатеринбурге на 53 году жизни скончался начальник городской таможни Евгений Горохов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Евгений Горохов скончался 6 марта. Причина — сердечная недостаточность», — уточняет пресс-служба Екатеринбургской таможни. Сообщается, что Горохов скончался в своей служебной квартире на улице Буторина, в последнее время он жаловался коллегам на свое самочувствие. Евгений Горохов родился в 1969 году в Киеве. В 1993 году был назначен на должность инспектора таможенного поста, в 2019 году полковника таможенной службы РФ утвердили на должность главы Екатеринбургской таможни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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