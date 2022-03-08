08 марта 2022
05 марта 2022

Продавец снизил стоимость железной дороги в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, рельсы, железнодорожные пути, железная дорога
Цену снизили с 78 до 66 миллионов рублей Фото:

В Новом Уренгое семь месяцев не могут продать железнодорожные пути, которые расположены в микрорайоне Лимбяяха. Продавцы снизили цену с 78 до 66 миллионов рублей, объявление разместили на сайте Avito.

«„Уренгойская ГРЭС“ АО „Интер РАО — Электрогенерация“ реализует непрофильное имущество — подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути общей протяженностью более 19 км. Перегон от станции Тихая Свердловской железной дороги до станции ГРЭС (промышленная зона района Лимбяяха). Цена 66 218 520 рублей», — сказано в сообщении.

Продавцы добавили, что железнодорожные пути предназначены для коммерческого использования, а также для самостоятельной эксплуатации в целях перевозки грузов либо сдачи в аренду предприятиям, расположенным в периметре стройбаз № 1 и № 2. Связаться с владельцами для уточнения деталей агентству не удалось, на звонки корреспондента продавцы не ответили.

Ранее URA.RU писало, что эти железнодорожные пути продают из-за неликвидности. Объявление было выставлено на продажу еще в августе 2021 года. Тогда их оценили больше чем в 78 миллионов рублей.

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В Новом Уренгое семь месяцев не могут продать железнодорожные пути, которые расположены в микрорайоне Лимбяяха. Продавцы снизили цену с 78 до 66 миллионов рублей, объявление разместили на сайте Avito. «„Уренгойская ГРЭС“ АО „Интер РАО — Электрогенерация“ реализует непрофильное имущество — подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути общей протяженностью более 19 км. Перегон от станции Тихая Свердловской железной дороги до станции ГРЭС (промышленная зона района Лимбяяха). Цена 66 218 520 рублей», — сказано в сообщении. Продавцы добавили, что железнодорожные пути предназначены для коммерческого использования, а также для самостоятельной эксплуатации в целях перевозки грузов либо сдачи в аренду предприятиям, расположенным в периметре стройбаз № 1 и № 2. Связаться с владельцами для уточнения деталей агентству не удалось, на звонки корреспондента продавцы не ответили. Ранее URA.RU писало, что эти железнодорожные пути продают из-за неликвидности. Объявление было выставлено на продажу еще в августе 2021 года. Тогда их оценили больше чем в 78 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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