Продавец снизил стоимость железной дороги в ЯНАО

Цену снизили с 78 до 66 миллионов рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Новом Уренгое семь месяцев не могут продать железнодорожные пути, которые расположены в микрорайоне Лимбяяха. Продавцы снизили цену с 78 до 66 миллионов рублей, объявление разместили на сайте Avito.

«„Уренгойская ГРЭС“ АО „Интер РАО — Электрогенерация“ реализует непрофильное имущество — подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути общей протяженностью более 19 км. Перегон от станции Тихая Свердловской железной дороги до станции ГРЭС (промышленная зона района Лимбяяха). Цена 66 218 520 рублей», — сказано в сообщении.

Продавцы добавили, что железнодорожные пути предназначены для коммерческого использования, а также для самостоятельной эксплуатации в целях перевозки грузов либо сдачи в аренду предприятиям, расположенным в периметре стройбаз № 1 и № 2. Связаться с владельцами для уточнения деталей агентству не удалось, на звонки корреспондента продавцы не ответили.

Ранее URA.RU писало, что эти железнодорожные пути продают из-за неликвидности. Объявление было выставлено на продажу еще в августе 2021 года. Тогда их оценили больше чем в 78 миллионов рублей.