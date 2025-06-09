Парламент ЯНАО утвердил дату выборов в следующий созыв

На внеочередном заседании приняли решение, когда обновят парламент
новость из сюжетаВыборы в ЯНАО в 2025 году
Законодательное собрание ЯНАО утвердило дату выборов в следующий созыв. На внеочередном заседании депутаты проголосовали за проведение выборов 14 сентября.
«Законодательным Собранием ЯНАО на единый день голосования 14 сентября 2025 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания ЯНАО восьмого созыва», — приняли депутаты на внеочередном заседании. Сам документ опубликуют 14 июня.
Избирательная кампания начнется 14 июня. 22 депутатов изберут в парламент.
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