В ХМАО объект Шахматной олимпиады после скандала ждет аудит

Надзорные органы проверят ход строительства универсального спорткомплекса в Ханты-Мансийске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Счетная палата ХМАО проверит целевое использование бюджетных средств при строительстве универсального спортивного комплекса в Ханты-Мансийске, который изначально возводился к проведению Всемирной шахматной Олимпиады. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Согласно плану Счетной палаты ХМАО на 2022 год контрольным органом во втором квартале запланирована проверка законности, результативности, использования средств бюджета округа, направленных на реализацию инвестиционного проекта в сфере спорта по созданию указанного объекта (Универсальный спортивный комплекс — прим. URA.RU), — рассказали в надзорном ведомстве. Там также уточнили, что меры прокурорского реагирования могут быть применены на основе заключения Счетной палаты. Директор департамента спорта и физической культуры ХМАО Сергей Артамонов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что спустя порядка пяти месяцев с ввода в эксплуатацию универсального спортивного комплекса, объект по-прежнему полноценно не функционирует. Проверку по этому поводу проводил аппарат губернатора Югры.