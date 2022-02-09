Комарову подставили с открытием объекта Шахматной Олимпиады

Подчиненных губернатора Югры ждут неприятные разговоры с Натальей Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Аппарат губернатора ХМАО начал служебную проверку ведомств и чиновников, причастных к строительству универсального спортивного комплекса в Ханты-Мансийске. Осенью 2021 года в присутствии министра спорта РФ Олега Матыцина и главы региона Натальи Комаровой помпезно прошла общественная приемка спорткомплекса, но источники URA.RU утверждают, что даже спустя несколько месяцев после ввода в строй, объект все еще не готов к полноценной эксплуатации.

«Строительство УСК (универсальный спортивный комплекс — прим. URA.RU) обошлось недешево. Его стоимость составляла 1,3 млрд рублей, но в процессе возведения смета увеличилась и достигла почти двух миллиардов. При этом за такие деньги округ получил совершенно сырой объект. Там изначально предусматривалось проведение соревнований в рамках Всемирной шахматной олимпиады, но затем сроки сдачи были сорваны и ввели спорткомплекс в строй лишь осенью 2021 года. Но здание до сих пор не может функционировать в полную силу из-за многочисленных недоделок. Об этом стало известно в аппарате губернатора Югры и чиновники инициировали проверку», — сообщил инсайдер.

Открытие универсального спортивного комплекса в Ханты-Мансийске произошло с задержками по срокам Фото: сайт официальных органов власти ХМАО

Он уточнил, что генеральным подрядчиком на объекте являлась компания «Аспэк», которая зарегистрирована в Сергиевом Посаде. «Претензий была масса. Начиная от проблем с пожарной сигнализацией и заканчивая протеканием кровли при входе в здание. Огромный медиаэкран при входе в УСК пришлось отключить, потому что кабеля чрезмерно нагревались. Как будут заниматься в спорткомплексе дети совершенно непонятно. На верхних этажах ограждающие перила установлены в отступлении от стандартов и есть вероятность, что дети могут просто упасть с высоты. Перечень проблем широк и объемен. В «Юграмегаспорте» (учреждение властей ХМАО, которому объект передан в оперативное управление — прим. URA.RU) его долго отказывались принимать.

Удивительно, как объект с такими огрехами, вообще, приняли в эксплуатацию», — рассказал источник.

В проекте спорткомплекса не оказалось предусмотрено место для размещения администратора при входе в здание Фото: читатель URA.RU

Директор подрядной организации Сергей Кулюкин не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Руководитель учреждения «Юграмегаспорт» Валерий Радченко отказался от комментариев, сославшись на то, что находится на больничном. Его заместитель Владимир Романов подтвердил URA.RU информацию о проведении проверки аппаратом губернатора Югры, но заявил, что замечания к подрядчику уже нельзя назвать критическими. «В рамках гарантийных обязательств подрядчик все устраняет. Теперь замечания уже нельзя назвать значительными. Это обычное дело при строительстве», — заявил Романов.

Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, не согласен с такой оценкой одного из руководителей «Юграмегаспорта». «Если бы речь шла об обычных строительных недоделках, то вряд ли бы аппарат губернатора заинтересовался этим вопросом. Проверяющие уже были на объекте. Обо всех нюансах будет доложено губернатору [Югры Наталье Комаровой] и уже ей предстоит дать оценку всему комплексу фактов», — сообщил собеседник агентства.

В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

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