09 марта 2022

Экс-депутат пермского парламента возвращается в университет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, портрет, пленарное заседание, законодательное собрание пермского края, миролюбова татьяна
Татьяна Миролюбова вновь возглавила экономический факультет ПГНИУ Фото:

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Татьяна Миролюбова назначена и. о. декана экономического факультета ПГНИУ. Ранее, с 2014 по 2018 годы, она уже возглавляла его, но покинула пост, ради кресла депутата.

«Татьяна Миролюбова, профессор, доктор экономических наук назначена и. о. декана экономического факультета ПГНИУ», — говорится на станице экономического факультета ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте». Информация подтверждена на сайте вуза.

В заксобрании Миролюбова с 2016 по 2021 годы возглавляла комитет по промышленности, экономической политике и налогам. В состав нового парламента она не вошла.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Татьяна Миролюбова назначена и. о. декана экономического факультета ПГНИУ. Ранее, с 2014 по 2018 годы, она уже возглавляла его, но покинула пост, ради кресла депутата. «Татьяна Миролюбова, профессор, доктор экономических наук назначена и. о. декана экономического факультета ПГНИУ», — говорится на станице экономического факультета ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте». Информация подтверждена на сайте вуза. В заксобрании Миролюбова с 2016 по 2021 годы возглавляла комитет по промышленности, экономической политике и налогам. В состав нового парламента она не вошла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...