Экс-депутат пермского парламента возвращается в университет

Татьяна Миролюбова вновь возглавила экономический факультет ПГНИУ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Татьяна Миролюбова назначена и. о. декана экономического факультета ПГНИУ. Ранее, с 2014 по 2018 годы, она уже возглавляла его, но покинула пост, ради кресла депутата.

«Татьяна Миролюбова, профессор, доктор экономических наук назначена и. о. декана экономического факультета ПГНИУ», — говорится на станице экономического факультета ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте». Информация подтверждена на сайте вуза.

В заксобрании Миролюбова с 2016 по 2021 годы возглавляла комитет по промышленности, экономической политике и налогам. В состав нового парламента она не вошла.