Европе предсказали гибель в случае отказа от российского топлива

09 марта 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

ЕС продолжит сотрудничать с Россией, иначе его ждет распад Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа будет продолжать сотрудничать с Россией в сфере поставки энергоресурсов, иначе первую ждет серьезный спад производства, что в конечном итоге приведет к распаду всего союза. Такое заявление сделал генеральный директор АО «ИнфоТЭК-Терминал», член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев. «Прекратится снабжение электроэнергией и газом домохозяйств и промышленных предприятий, разразится мировой экономический кризис. Его главными жертвами станут ЕС, а также Федеральная резервная система США. Такие действия могут привести к энергетическому голоду и распаду Европы», — его слова приводят «Известия». Ранее отказ от сотрудничества с Россией прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. «Решено продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет. Это [отказ от российских энергоносителей] будет иметь драматические последствия для европейской промышленности и, вероятно, запустит экономическую рецессию в ЕС», — отметил он. Таким образом, Германия продолжит вести бизнес с Российской Федерацией в области обеспечения энергоресурсами, пишет MK.RU . Хотя ЕС ищет альтернативы российским поставкам сырья на протяжении нескольких месяцев, сообщает Life . Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Ее инициировал президент РФ Владимир Путин. Обязательным условием для российских вооруженных сил на территории Украины является корректное и осторожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. После начала спецоперации в отношении РФ были введены санкции странами Европы и США. Штаты активно вводили санкции против России и ранее. Так, к примеру, в 2012 году ими был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокуратуры и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европа будет продолжать сотрудничать с Россией в сфере поставки энергоресурсов, иначе первую ждет серьезный спад производства, что в конечном итоге приведет к распаду всего союза. Такое заявление сделал генеральный директор АО «ИнфоТЭК-Терминал», член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев. «Прекратится снабжение электроэнергией и газом домохозяйств и промышленных предприятий, разразится мировой экономический кризис. Его главными жертвами станут ЕС, а также Федеральная резервная система США. Такие действия могут привести к энергетическому голоду и распаду Европы», — его слова приводят «Известия». Ранее отказ от сотрудничества с Россией прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. «Решено продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет. Это [отказ от российских энергоносителей] будет иметь драматические последствия для европейской промышленности и, вероятно, запустит экономическую рецессию в ЕС», — отметил он. Таким образом, Германия продолжит вести бизнес с Российской Федерацией в области обеспечения энергоресурсами, пишет MK.RU. Хотя ЕС ищет альтернативы российским поставкам сырья на протяжении нескольких месяцев, сообщает Life. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Ее инициировал президент РФ Владимир Путин. Обязательным условием для российских вооруженных сил на территории Украины является корректное и осторожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. После начала спецоперации в отношении РФ были введены санкции странами Европы и США. Штаты активно вводили санкции против России и ранее. Так, к примеру, в 2012 году ими был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокуратуры и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.