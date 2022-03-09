09 марта 2022

У личного проекта Куйвашева в Екатеринбурге — новый куратор

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Для Евгения Куйвашева развитие Шарташского лесопарка — личный проект, начатый в 2017 году Фото:

Новым директором ГБУ «Шарташский лесной парк» стал Эдуард Минникеев, который до этого работал в статусе заместителя директора парка Артура Зиганшина, возглавившего комитет мэрии Екатеринбурга по экологии. Об этом URA.RU рассказал сам Зиганшин.

«[Кто стал новым директором лесопарка?] Это мой заместитель — Эдуард Минникеев. Преемственность решений, развития [территории] будет однозначно сохранена. Здесь волноваться не стоит. Человек опытный, со мной проработал четыре года», — поделился Зиганшин. О его назначении в мэрию объявили 10 марта. Это стало полной неожиданностью даже для высокопоставленных сотрудников горадминистрации.

Зиганшин возглавил Шарташский лесопарк в марте 2018 года. За несколько месяцев до этого, после велопрогулки «Тур де Шарташ» в августе 2017-го, губернатор Евгений Куйвашев дал поручение благоустроить большую зеленую зону — в частности, организовать закольцованный велосипедный маршрут вокруг озера Шарташ.

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Новым директором ГБУ «Шарташский лесной парк» стал Эдуард Минникеев, который до этого работал в статусе заместителя директора парка Артура Зиганшина, возглавившего комитет мэрии Екатеринбурга по экологии. Об этом URA.RU рассказал сам Зиганшин. «[Кто стал новым директором лесопарка?] Это мой заместитель — Эдуард Минникеев. Преемственность решений, развития [территории] будет однозначно сохранена. Здесь волноваться не стоит. Человек опытный, со мной проработал четыре года», — поделился Зиганшин. О его назначении в мэрию объявили 10 марта. Это стало полной неожиданностью даже для высокопоставленных сотрудников горадминистрации. Зиганшин возглавил Шарташский лесопарк в марте 2018 года. За несколько месяцев до этого, после велопрогулки «Тур де Шарташ» в августе 2017-го, губернатор Евгений Куйвашев дал поручение благоустроить большую зеленую зону — в частности, организовать закольцованный велосипедный маршрут вокруг озера Шарташ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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