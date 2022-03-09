У личного проекта Куйвашева в Екатеринбурге — новый куратор

10 марта 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Для Евгения Куйвашева развитие Шарташского лесопарка — личный проект, начатый в 2017 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новым директором ГБУ «Шарташский лесной парк» стал Эдуард Минникеев, который до этого работал в статусе заместителя директора парка Артура Зиганшина, возглавившего комитет мэрии Екатеринбурга по экологии. Об этом URA.RU рассказал сам Зиганшин. «[Кто стал новым директором лесопарка?] Это мой заместитель — Эдуард Минникеев. Преемственность решений, развития [территории] будет однозначно сохранена. Здесь волноваться не стоит. Человек опытный, со мной проработал четыре года», — поделился Зиганшин. О его назначении в мэрию объявили 10 марта. Это стало полной неожиданностью даже для высокопоставленных сотрудников горадминистрации. Зиганшин возглавил Шарташский лесопарк в марте 2018 года. За несколько месяцев до этого, после велопрогулки «Тур де Шарташ» в августе 2017-го, губернатор Евгений Куйвашев дал поручение благоустроить большую зеленую зону — в частности, организовать закольцованный велосипедный маршрут вокруг озера Шарташ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Новым директором ГБУ «Шарташский лесной парк» стал Эдуард Минникеев, который до этого работал в статусе заместителя директора парка Артура Зиганшина, возглавившего комитет мэрии Екатеринбурга по экологии. Об этом URA.RU рассказал сам Зиганшин. «[Кто стал новым директором лесопарка?] Это мой заместитель — Эдуард Минникеев. Преемственность решений, развития [территории] будет однозначно сохранена. Здесь волноваться не стоит. Человек опытный, со мной проработал четыре года», — поделился Зиганшин. О его назначении в мэрию объявили 10 марта. Это стало полной неожиданностью даже для высокопоставленных сотрудников горадминистрации. Зиганшин возглавил Шарташский лесопарк в марте 2018 года. За несколько месяцев до этого, после велопрогулки «Тур де Шарташ» в августе 2017-го, губернатор Евгений Куйвашев дал поручение благоустроить большую зеленую зону — в частности, организовать закольцованный велосипедный маршрут вокруг озера Шарташ.