Свердловский губернатор выбрал директора Шарташа

17:58 13 марта 2018 0

Победа Зиганшина стала неожиданностью для всех наблюдателей (на фото — совладельцы общества «Малышева, 73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член совета «Деловой России» Артур Зиганшин выиграл конкурс на должность директора Шарташского лесопарка и, таким образом, обошел лидера свердловских «делороссов» Леонида Гункевича. Сегодня, 13 марта, свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел собеседование с кандидатами, после чего и были озвучены итоги. При этом наблюдатели верят, что Зиганшин остается «креатурой» Гункевича, и рассказывают подробности кулуарной борьбы за прибыльное место.

Напомним, когда начался конкурс на должность директора лесопарка, главным кандидатом считался 58-летний «свободный фотограф», муж директора ТЮЗа Александр Умников. Но участие Умникова в конкурсе вызвало серьезный резонанс и было расценено как наплевательское отношение к общественному мнению. В итоге департамент кадровой политики администрации губернатора не допустил Умникова до последнего этапа конкурса. В финал прошли Леонид Гункевич и предприниматель Артур Зиганшин.

Артура Зиганшина при этом наблюдатели называли «спойлером», роль которого — помочь Гункевичу уверенно занять первое место. Но победителем конкурса стал именно Зиганшин. Сообщение об этом появилось 13 марта на странице Куйвашева в Instagram. «Закончился открытый конкурс по выбору нового директора Шарташского лесопарка. Определились с победителем — это Артур Зиганшин. Активный человек, в Екатеринбурге многие его знают», — написал губернатор.

Несмотря на неожиданный итог, инсайдеры «URA.RU» продолжают говорить, что Зиганшин — это человек Гункевича и лидер свердловских «делороссов» якобы будет контролировать своего ставленника на высокой должности. «Возможно, они все проанализировали и побоялись ставить Гункевича. Недоброжелателей у него достаточно. В том числе и среди СМИ, и блогеров», — рассказал наблюдатель «URA.RU».

Источники указывают, изначально региональные власти вообще выбирали в качестве директора лесопарка одного из совладельцев общества «Малышева, 73» Игоря Заводовского или Константина Погребинского. Но те отказались от предложения. Затем Гункевич начал кулуарную борьбу за контроль над должностью.

«Когда Гункевич увидел общую цифру возможных инвестиций, он продвинул себя и своего человека. Далее — дело техники.

Заручившись поддержкой [первого заместителя губернатора] Алексея Орлова, он пошел договариваться через «Малышева 73» с [главой администрации губернатора] Владимиром Тунгусовым. Таким образом, технично устранили Александра Умникова», — рассказал нашему агентству анонимный собеседник.

При этом высокопоставленный сотрудник свердловского кабмина в беседе с «URA.RU» заявил, что Зиганшин не имеет отношения к Гункевичу: «Артур — хороший парень. Независимый. Где-то писали про его включенность в команду Гункевича — это не так. Он и Леонид — вообще не знак равно. Артур очень хотел общественной деятельности и заходил с разных сторон. Абсолютно адекватный. Сын офицера и хочет послужить государству».

Леонид Гункевич в беседе с «URA.RU» полностью опроверг информацию о том, что Зиганшин — его «креатура», и заявил, что не вел кулуарной борьбы. «Мы с ним в хороших отношениях, и я за него очень рад. Его победа говорит о качестве нашей организации, о том, что конкуренция была честной. Людям удобно верить, что все было не так, но жизнь немного по-другому устроена», — сказал Гункевич.

В пресс-службе «Малышева 73» «URA.RU» заявили, что информация о том, что владельцы компании получали предложения возглавить парк и помогали Гункевичу выйти на Тунгусова, «не соответствуют действительности». Оперативно получить комментарий у Артура Зигашина не удалось — он попросил позвонить позднее.

Как писало «URA.RU», поручение по благоустройству Шарташа губернатор Евгений Куйвашев дал 6 августа 2017 года после велопрогулки «Тур де Шарташ». В числе прочего оно предполагало обустройство закольцованного велосипедного маршрута вокруг озера Шарташ.