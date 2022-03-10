Мэр: за главной кадровой сенсацией Екатеринбурга стоят волонтеры

Алексей Орлов дал понять, что недоволен тем, как с экологией справлялись прежние руководители Фото: Размик Закарян © URA.RU

На назначение директора Шарташского лесопарка Артура Зиганшина начальником комитета мэрии Екатеринбурга по экологии повлияли в том числе волонтеры. Об этом URA.RU сказал глава города Алексей Орлов, комментируя главную кадровую интригу последних недель.

О переходе Зиганшина в горадминистрацию объявили утром 10 марта. Это, по данным агентства, стало полной неожиданностью даже для высокопоставленных чиновников.

«Решение принималось в соответствии с компетенциями, которые имеются у Артура Рашидовича. У нас, на мой взгляд, то, что касается экологической повестки, звучит достаточно слабо. К этой идее меня подтолкнула еще и встреча с волонтерами (14 февраля — прим. URA.RU), среди которых много экологических активистов. Он [Зиганшин], работая в Шарташском лесопарке, как раз показал, что способен собрать людей, объяснить суть изменений, принести новую идею. Потому что нашими парками, лесными территориями надо заниматься — системно, многоступенчато», — объяснил Орлов, отметив, что сделал предложение Зиганшину сам, но согласовал это с губернатором Евгением Куйвашевым.

Зиганшин руководил ГБУ «Шарташский лесной парк» с весны 2018 года. Эта структура была создана по поручению Куйвашева, чтобы аккумулировать бюджетные средства на развитие территории возле озера Шарташ (это личный проект главы региона). Зиганшина связывают с окружением Орлова, который курировал благоустройство парка на посту первого замгубернатора.

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