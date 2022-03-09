Главным по экологии в Екатеринбурге стал протеже мэра

О назначении Артура Зиганшина в мэрии сообщили 10 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор ГБУ «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин, которого связывают с окружением мэра Алексея Орлова, назначен руководителем комитета мэрии Екатеринбурга по экологии. Соответствующая информация появилась на сайте горадминистрации утром 10 марта. По данным URA.RU, его назначение стало полной неожиданностью — даже для высокопоставленных сотрудников мэрии.

В разговоре с корреспондентом Зиганшин не стал раскрывать обстоятельства перехода в мэрию. А для ответа на вопрос, какие перед ним стоят задачи, попросил паузу: «Пока погружаюсь в рабочие процессы».

Зиганшин руководил Шарташским лесопарком весны 2018 года. Масштабная реконструкция парка считается личным проектом губернатора Евгения Куйвашева. Орлов курировал этот проект на посту первого замглавы региона (в 2018—2020 годах). В последнее время внимание к территории было приковано в связи со стройкой на берегу озера Шарташ термального комплекса «Баден-Баден». Зиганшин показывал этот инвестпроект и Орлову, и Куйвашеву, оба его поддержали. Но в итоге стройка сорвалась. Поговаривали, что в разгар интриги Зиганшин хотел уволиться. При этом корреспондента он заверил, что эти истории не связаны.

В январе стало известно, что городской комитет по экологии переводят в подчинение первого вице-мэра Игоря Сутягина (прежде подразделением ведал вице-мэр Алексей Бубнов). Сразу после этого предыдущий начальник комитета Екатерина Мурзина ушла в отставку.

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