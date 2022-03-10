Рок-звезды провели концерт в поддержку спецоперации на Украине

10 марта 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Музыканты посвятили свои главные хиты российским военнослужащим и жителям ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве 9 марта в байк-клубе «Sexton» состоялся Z-Концерт в поддержку спецоперации на Украине. Музыканты посвятили свои главные хиты российским военнослужащим и жителям ДНР и ЛНР. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший мероприятие. «Народа было много, все были воодушевлены. Чувствовалась искренняя поддержка музыкантов. Публика на концерте была разная, присутствовали типичные рокеры, молодежь, взрослые женщины, которые активно махали флагами России. Также выступил онлайн со словами поддержки лидер рок-группы „Агата Кристи“ Вадим Самойлов. Актер Иван Охлобыстин выступил в поддержку российской армии, сказал, что все мы христиане, но люди поделились на „чужих“ и „наших“», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Также на мероприятии присутствовал глава мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдостанов (Хирург). Выступили группы 7Б, Зверобой, Джанго, Бахыт-компот, Трава у дома (бывшие Земляне). Ранее музыканты ездили в Донбасс. Зрители пришли с флагами «Zа армию», «Zа отвагу», «Zа правду». Концерт продлился три часа. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Иван Охлобыстин приехал на концерт в поддержку спецоперации на Украине. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Музыканты посвятили свои главные хиты российским военнослужащим и жителям ДНР и ЛНР. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зрители пришли с флагами России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве 9 марта в байк-клубе «Sexton» состоялся Z-Концерт в поддержку спецоперации на Украине. Музыканты посвятили свои главные хиты российским военнослужащим и жителям ДНР и ЛНР. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший мероприятие. «Народа было много, все были воодушевлены. Чувствовалась искренняя поддержка музыкантов. Публика на концерте была разная, присутствовали типичные рокеры, молодежь, взрослые женщины, которые активно махали флагами России. Также выступил онлайн со словами поддержки лидер рок-группы „Агата Кристи“ Вадим Самойлов. Актер Иван Охлобыстин выступил в поддержку российской армии, сказал, что все мы христиане, но люди поделились на „чужих“ и „наших“», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Также на мероприятии присутствовал глава мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдостанов (Хирург). Выступили группы 7Б, Зверобой, Джанго, Бахыт-компот, Трава у дома (бывшие Земляне). Ранее музыканты ездили в Донбасс. Зрители пришли с флагами «Zа армию», «Zа отвагу», «Zа правду». Концерт продлился три часа. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны.