Тюменский учитель погиб, убирая снег с крыши гимназии

Учитель частной гимназии упал с крыши, убирая снег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменском районе учитель физкультуры частной школы «Еврогимназия» умер, упав с крыши спортивного зала, где он помогал рабочему убирать снег. Об этом сообщает официальный сайт Государственной инспекция по труду Тюменской области.

«Учитель приехал в гимназию, сдал больничный лист, затем стал помогать рабочему очищать от снега спортивную площадку, а также предложил убрать снег с крыши спортивного зала. Рабочий принес лестницу-трансформер. Учитель поднялся с лопатой на крышу и через несколько секунд упал с высоты более четырех метров. Работники вызвали скорую помощь. Пострадавший получил травму, не совместимую с жизнью», — указано в сообщении Госинспекции по труду Тюменской области.

Как установило расследование, пострадавшему не был проведен внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте, а также обучение и проверка соответствующих знаний. Кроме того, учитель физкультуры не был ознакомлен с рисками на рабочем месте. К падению сотрудника, по мнению экспертов Госинспекции по труду, также привело отсутствие контроля за работниками. Решается вопрос о привлечении администрации гимназии к ответственности.