09 марта 2022
07 марта 2022
06 марта 2022

Тюменский учитель погиб, убирая снег с крыши гимназии

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега во дворах на улице Майской. Сургут, сугроб, лопата, уборка снега
Учитель частной гимназии упал с крыши, убирая снег Фото:

В Тюменском районе учитель физкультуры частной школы «Еврогимназия» умер, упав с крыши спортивного зала, где он помогал рабочему убирать снег. Об этом сообщает официальный сайт Государственной инспекция по труду Тюменской области.

«Учитель приехал в гимназию, сдал больничный лист, затем стал помогать рабочему очищать от снега спортивную площадку, а также предложил убрать снег с крыши спортивного зала. Рабочий принес лестницу-трансформер. Учитель поднялся с лопатой на крышу и через несколько секунд упал с высоты более четырех метров. Работники вызвали скорую помощь. Пострадавший получил травму, не совместимую с жизнью», — указано в сообщении Госинспекции по труду Тюменской области.

Как установило расследование, пострадавшему не был проведен внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте, а также обучение и проверка соответствующих знаний. Кроме того, учитель физкультуры не был ознакомлен с рисками на рабочем месте. К падению сотрудника, по мнению экспертов Госинспекции по труду, также привело отсутствие контроля за работниками. Решается вопрос о привлечении администрации гимназии к ответственности.

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В Тюменском районе учитель физкультуры частной школы «Еврогимназия» умер, упав с крыши спортивного зала, где он помогал рабочему убирать снег. Об этом сообщает официальный сайт Государственной инспекция по труду Тюменской области. «Учитель приехал в гимназию, сдал больничный лист, затем стал помогать рабочему очищать от снега спортивную площадку, а также предложил убрать снег с крыши спортивного зала. Рабочий принес лестницу-трансформер. Учитель поднялся с лопатой на крышу и через несколько секунд упал с высоты более четырех метров. Работники вызвали скорую помощь. Пострадавший получил травму, не совместимую с жизнью», — указано в сообщении Госинспекции по труду Тюменской области. Как установило расследование, пострадавшему не был проведен внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте, а также обучение и проверка соответствующих знаний. Кроме того, учитель физкультуры не был ознакомлен с рисками на рабочем месте. К падению сотрудника, по мнению экспертов Госинспекции по труду, также привело отсутствие контроля за работниками. Решается вопрос о привлечении администрации гимназии к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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