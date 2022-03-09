Курганец убил брата кухонным половником

Житель города Шумиха Курганской области признан виновным в убийстве своего старшего брата при помощи металлического половника. 32-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает региональное следственное управление СК России.
«Находясь в квартире, где братья проживали, после совместного употребления алкоголя осужденный жестоко избил потерпевшего, используя также в качестве орудия преступления металлический половник. От полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время 41-летний мужчина скончался», — говорится в сообщении.
Преступление было совершено 31 марта 2019 года. Обвиняемый ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера и против личности. Из мест лишения свободы он вышел в октябре 2018 года.
Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Житель города Шумиха Курганской области признан виновным в убийстве своего старшего брата при помощи металлического половника. 32-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает региональное следственное управление СК России. «Находясь в квартире, где братья проживали, после совместного употребления алкоголя осужденный жестоко избил потерпевшего, используя также в качестве орудия преступления металлический половник. От полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время 41-летний мужчина скончался», — говорится в сообщении. Преступление было совершено 31 марта 2019 года. Обвиняемый ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера и против личности. Из мест лишения свободы он вышел в октябре 2018 года. Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.