Курганец убил брата кухонным половником

10 марта 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Мужчину, избившего брата половником до смерти, приговорили к 11 годам колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель города Шумиха Курганской области признан виновным в убийстве своего старшего брата при помощи металлического половника. 32-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает региональное следственное управление СК России. «Находясь в квартире, где братья проживали, после совместного употребления алкоголя осужденный жестоко избил потерпевшего, используя также в качестве орудия преступления металлический половник. От полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время 41-летний мужчина скончался», — говорится в сообщении. Преступление было совершено 31 марта 2019 года. Обвиняемый ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера и против личности. Из мест лишения свободы он вышел в октябре 2018 года. Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель города Шумиха Курганской области признан виновным в убийстве своего старшего брата при помощи металлического половника. 32-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает региональное следственное управление СК России. «Находясь в квартире, где братья проживали, после совместного употребления алкоголя осужденный жестоко избил потерпевшего, используя также в качестве орудия преступления металлический половник. От полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время 41-летний мужчина скончался», — говорится в сообщении. Преступление было совершено 31 марта 2019 года. Обвиняемый ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера и против личности. Из мест лишения свободы он вышел в октябре 2018 года. Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.