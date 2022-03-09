09 марта 2022

Курганец убил брата кухонным половником

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Мужчину, избившего брата половником до смерти, приговорили к 11 годам колонии строгого режима Фото:

Житель города Шумиха Курганской области признан виновным в убийстве своего старшего брата при помощи металлического половника. 32-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает региональное следственное управление СК России.

«Находясь в квартире, где братья проживали, после совместного употребления алкоголя осужденный жестоко избил потерпевшего, используя также в качестве орудия преступления металлический половник. От полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время 41-летний мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 31 марта 2019 года. Обвиняемый ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера и против личности. Из мест лишения свободы он вышел в октябре 2018 года.

Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Житель города Шумиха Курганской области признан виновным в убийстве своего старшего брата при помощи металлического половника. 32-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает региональное следственное управление СК России. «Находясь в квартире, где братья проживали, после совместного употребления алкоголя осужденный жестоко избил потерпевшего, используя также в качестве орудия преступления металлический половник. От полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время 41-летний мужчина скончался», — говорится в сообщении. Преступление было совершено 31 марта 2019 года. Обвиняемый ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера и против личности. Из мест лишения свободы он вышел в октябре 2018 года. Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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