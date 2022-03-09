Фабрику в Перми выставили на продажу через «Авито»

Фабрика по производству упаковки продается за 120 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми продают производственно-складской комплекс, занимающийся производством упаковки. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито».

«Производство, 7896,1 кв. метров, стоимость — 120 млн рублей», — сообщается в объявлении. На территории продаваемого комплекса располагаются три здания производственного корпуса, в которых имеются офисные, складские и непосредственно производственные помещения.

Комплексом на данный момент владеет ООО «ППК „Гермес“». Компания занимается производством упаковок, картонных коробок, гофролистов и гофротары. Ранее производство, основанное в 2007 году, часто переходило от одной организации к другой. Автор объявления сообщает, что к комплексу подведены все виды коммуникации, а сама территория располагается в зоне высокой транспортной доступности.