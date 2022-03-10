Названа дата открытия Паралимпиады в ХМАО

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Эстафета паралимпийского огня. Тюмень. 28.02.2014, факел паралимпиады сочи 2014, огонь
Церемония открытия Паралимпиады состоится 18 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Торжественная церемония открытия зимней Паралимпиады «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске состоится 18 марта. Эту информацию URA.RU сообщил югорский сенатор Эдуард Исаков, принимавший участие в заседании оргкомитета соревнований.

«День открытия — 18 марта. А спортсмены начинают приезжать с 16 числа. Некоторые даже еще раньше, с 14 марта», — прокомментировал Исаков. Он также уточнил, что 21 марта — день отъезда спортивных делегаций. Источник URA.RU в югорском правительстве сообщил, что на Паралимпиаду, помимо российских спортсменов, приглашены еще атлеты из Беларуси, Армении, Казахстана и Ирана. В пресс-службе министерства спорта РФ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске пройдут с 16 по 21 марта. Это решение было принято из-за отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Торжественная церемония открытия зимней Паралимпиады «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске состоится 18 марта. Эту информацию URA.RU сообщил югорский сенатор Эдуард Исаков, принимавший участие в заседании оргкомитета соревнований. «День открытия — 18 марта. А спортсмены начинают приезжать с 16 числа. Некоторые даже еще раньше, с 14 марта», — прокомментировал Исаков. Он также уточнил, что 21 марта — день отъезда спортивных делегаций. Источник URA.RU в югорском правительстве сообщил, что на Паралимпиаду, помимо российских спортсменов, приглашены еще атлеты из Беларуси, Армении, Казахстана и Ирана. В пресс-службе министерства спорта РФ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске пройдут с 16 по 21 марта. Это решение было принято из-за отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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