Названа дата открытия Паралимпиады в ХМАО

Торжественная церемония открытия зимней Паралимпиады «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске состоится 18 марта. Эту информацию URA.RU сообщил югорский сенатор Эдуард Исаков, принимавший участие в заседании оргкомитета соревнований.
«День открытия — 18 марта. А спортсмены начинают приезжать с 16 числа. Некоторые даже еще раньше, с 14 марта», — прокомментировал Исаков. Он также уточнил, что 21 марта — день отъезда спортивных делегаций. Источник URA.RU в югорском правительстве сообщил, что на Паралимпиаду, помимо российских спортсменов, приглашены еще атлеты из Беларуси, Армении, Казахстана и Ирана. В пресс-службе министерства спорта РФ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске пройдут с 16 по 21 марта. Это решение было принято из-за отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Торжественная церемония открытия зимней Паралимпиады «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске состоится 18 марта. Эту информацию URA.RU сообщил югорский сенатор Эдуард Исаков, принимавший участие в заседании оргкомитета соревнований. «День открытия — 18 марта. А спортсмены начинают приезжать с 16 числа. Некоторые даже еще раньше, с 14 марта», — прокомментировал Исаков. Он также уточнил, что 21 марта — день отъезда спортивных делегаций. Источник URA.RU в югорском правительстве сообщил, что на Паралимпиаду, помимо российских спортсменов, приглашены еще атлеты из Беларуси, Армении, Казахстана и Ирана. В пресс-службе министерства спорта РФ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске пройдут с 16 по 21 марта. Это решение было принято из-за отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.