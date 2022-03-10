Названа дата открытия Паралимпиады в ХМАО

10 марта 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Церемония открытия Паралимпиады состоится 18 марта Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Торжественная церемония открытия зимней Паралимпиады «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске состоится 18 марта. Эту информацию URA.RU сообщил югорский сенатор Эдуард Исаков, принимавший участие в заседании оргкомитета соревнований. «День открытия — 18 марта. А спортсмены начинают приезжать с 16 числа. Некоторые даже еще раньше, с 14 марта», — прокомментировал Исаков. Он также уточнил, что 21 марта — день отъезда спортивных делегаций. Источник URA.RU в югорском правительстве сообщил, что на Паралимпиаду, помимо российских спортсменов, приглашены еще атлеты из Беларуси, Армении, Казахстана и Ирана. В пресс-службе министерства спорта РФ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске пройдут с 16 по 21 марта. Это решение было принято из-за отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Торжественная церемония открытия зимней Паралимпиады «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске состоится 18 марта. Эту информацию URA.RU сообщил югорский сенатор Эдуард Исаков, принимавший участие в заседании оргкомитета соревнований. «День открытия — 18 марта. А спортсмены начинают приезжать с 16 числа. Некоторые даже еще раньше, с 14 марта», — прокомментировал Исаков. Он также уточнил, что 21 марта — день отъезда спортивных делегаций. Источник URA.RU в югорском правительстве сообщил, что на Паралимпиаду, помимо российских спортсменов, приглашены еще атлеты из Беларуси, Армении, Казахстана и Ирана. В пресс-службе министерства спорта РФ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске пройдут с 16 по 21 марта. Это решение было принято из-за отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.