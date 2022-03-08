В ХМАО с 16 марта стартуют альтернативные паралимпийские игры Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО изменили сроки проведения Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Они пройдут с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Изначально планировалось, что Паралимпиада пройдет с 16 по 18 марта. Но затем количество дней было решено увеличить. С учетом того, чтобы там будут вестись соревнования сразу по шести видам спорта. Среди них — лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горные лыжи, сноуборд и керлинг», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что к российским спортсменам могут присоединиться еще спортсмены из Беларуси и Казахстана.

Директор департамента спорта и физической культуры ХМАО Сергей Артамонов сбросил телефонный звонок, сославшись на занятость. Директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что после отстранения российских спортсменов с паралимпийских игр в Пекине на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ проведет свою Паралимпиаду в ХМАО. По его словам, размер вознаграждения победителям и призерам будет таким же, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине, куда не допустили российских спортсменов.

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