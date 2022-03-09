В Тюмени чиновники ищут вежливых и некурящих таксистов

10 марта 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Таксистам, взявшим подряд от чиновников, запретят курить в салоне и слушать раздражающую музыку Фото: Анна Майорова © URA.RU Чиновники тюменского управления Федерального агентства водных ресурсов ищут вежливых и некурящих таксистов для перевозки сотрудников ведомства. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. «Исполнитель обязуется оказать услуги такси по перевозке сотрудников заказчика в Тюменской области. Водители должны быть опрятно одеты, вежливы с пассажирами, им также запрещается курить в салоне», — говорится в документации к госзакупке, размещенной Нижне-Обским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов. К исполнителю предъявляются и другие требования. Так, такси должно быть чистым, в нем не должно быть посторонних запахов. Водители должны свободно ориентироваться в Тюмени, а также выключать музыку в машине, если она будет доставлять неудобства пассажирам. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти ищут вежливую охрану. Подрядчику предстоит охранять главный долгострой ХМАО — нижневартовскую Окружную клиническую больницу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Чиновники тюменского управления Федерального агентства водных ресурсов ищут вежливых и некурящих таксистов для перевозки сотрудников ведомства. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. «Исполнитель обязуется оказать услуги такси по перевозке сотрудников заказчика в Тюменской области. Водители должны быть опрятно одеты, вежливы с пассажирами, им также запрещается курить в салоне», — говорится в документации к госзакупке, размещенной Нижне-Обским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов. К исполнителю предъявляются и другие требования. Так, такси должно быть чистым, в нем не должно быть посторонних запахов. Водители должны свободно ориентироваться в Тюмени, а также выключать музыку в машине, если она будет доставлять неудобства пассажирам. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти ищут вежливую охрану. Подрядчику предстоит охранять главный долгострой ХМАО — нижневартовскую Окружную клиническую больницу.