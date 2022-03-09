09 марта 2022

В Тюмени чиновники ищут вежливых и некурящих таксистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксистам, взявшим подряд от чиновников, запретят курить в салоне и слушать раздражающую музыку Фото:

Чиновники тюменского управления Федерального агентства водных ресурсов ищут вежливых и некурящих таксистов для перевозки сотрудников ведомства. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

«Исполнитель обязуется оказать услуги такси по перевозке сотрудников заказчика в Тюменской области. Водители должны быть опрятно одеты, вежливы с пассажирами, им также запрещается курить в салоне», — говорится в документации к госзакупке, размещенной Нижне-Обским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

К исполнителю предъявляются и другие требования. Так, такси должно быть чистым, в нем не должно быть посторонних запахов. Водители должны свободно ориентироваться в Тюмени, а также выключать музыку в машине, если она будет доставлять неудобства пассажирам.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти ищут вежливую охрану. Подрядчику предстоит охранять главный долгострой ХМАО — нижневартовскую Окружную клиническую больницу.

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Чиновники тюменского управления Федерального агентства водных ресурсов ищут вежливых и некурящих таксистов для перевозки сотрудников ведомства. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. «Исполнитель обязуется оказать услуги такси по перевозке сотрудников заказчика в Тюменской области. Водители должны быть опрятно одеты, вежливы с пассажирами, им также запрещается курить в салоне», — говорится в документации к госзакупке, размещенной Нижне-Обским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов. К исполнителю предъявляются и другие требования. Так, такси должно быть чистым, в нем не должно быть посторонних запахов. Водители должны свободно ориентироваться в Тюмени, а также выключать музыку в машине, если она будет доставлять неудобства пассажирам. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти ищут вежливую охрану. Подрядчику предстоит охранять главный долгострой ХМАО — нижневартовскую Окружную клиническую больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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