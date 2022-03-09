Двух братьев из Кургана задержали за хищение Lexus

Два брата задержаны в Кургане по подозрению в хищении автомобиля Lexus из двора многоквартирного дома, совершенном в декабре 2021 года. Иномарку они прятали в одном из гаражно-строительных кооперативов, сообщает пресс-служба областного УМВД.
«Предварительно установлено, что похитители следили за передвижением автомобиля и, улучив момент, с помощью код-граббера открыли иномарку. Для того, чтобы ее нельзя было отследить, они разукомплектовали транспортное средство, удалив штатную сигнализацию и GPS навигацию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
На след похитителей удалось выйти в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска областного УМВД. Задержание проводилось при силовой поддержке спецподразделения «Гром». При задержании у фигурантов нашли документы на машину, автозапчасти и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательств.
Сейчас ранее судимый 31-летний мужчина и его младший брат заключены под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой или в особо крупном размере). Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Два брата задержаны в Кургане по подозрению в хищении автомобиля Lexus из двора многоквартирного дома, совершенном в декабре 2021 года. Иномарку они прятали в одном из гаражно-строительных кооперативов, сообщает пресс-служба областного УМВД. «Предварительно установлено, что похитители следили за передвижением автомобиля и, улучив момент, с помощью код-граббера открыли иномарку. Для того, чтобы ее нельзя было отследить, они разукомплектовали транспортное средство, удалив штатную сигнализацию и GPS навигацию», — говорится в сообщении на сайте ведомства. На след похитителей удалось выйти в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска областного УМВД. Задержание проводилось при силовой поддержке спецподразделения «Гром». При задержании у фигурантов нашли документы на машину, автозапчасти и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательств. Сейчас ранее судимый 31-летний мужчина и его младший брат заключены под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой или в особо крупном размере). Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.