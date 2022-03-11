Россияне прячут рубли в криптовалюту, чтобы обойти запрет ЦБ РФ

11 марта 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Эксперты утверждают, что обналичить криптокошелек сейчас без особых проблем можно в любой стране Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Криптовалюта в России стала альтернативой иностранным валютам в период падения стоимости рубля и ограничений со стороны Центробанка РФ на вывод долларов и евро за рубеж. Таким мнением c URA.RU поделились несколько экспертов отрасли. По их словам, средства, созданные на базе блокчейна, можно выводить за границу, что сейчас затруднительно в отношении фиатных денег. Однако есть и риски. «Сейчас в условиях неопределенности можно вывести деньги заграницу, используя криптовалюту. Для криптовалюты используется блокчейн и ни одно государство не управляет им. Транзакции проходят без участия банков, на криптовалюту нельзя наложить санкции. Никто не знает, есть ли у вас счет и какое количество находится на в вашем кошельке. Криптовалюта сейчас действует одинаково во всех странах. Сеть развита по всему миру», — подметил юрист, сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев. По его словам, обналичить криптокошелек с любой суммой, которую можно хранить на флеш-карте, сейчас без особых проблем можно вывезти в кармане через таможню. «При этом есть определенные ограничения как на вывоз свыше 10 тысяч долларов наличными, так и на ввоз, когда вы обязаны декларировать деньги. А это значит, что не исключено, что за вами будут следить и подглядывать», — считает эксперт. Трещев посоветовал покупать стейблкоины (цифровые монеты, стоимость которых привязана к конкретному физическому активу) или USDT (цифровые монеты, стоимость которых привязана к доллару США по курсу один к одному). «Их можно купить на биржах Binance или Coinbase, а также в любом обменнике», — подытожил юрист. Новость по теме Центробанк ограничил валютные переводы за рубеж По данным аналитической компании Kaiko, в конце февраля объемы торгов USDT (стейблкоин Tether) за рубли подскочили до десятимесячного максимума. 5 марта объем торгов USDT к рублю составлял 2,6 млрд рублей, а 6 марта — 1,4 млрд рублей. Объем операций с биткоином достигал 2 млрд рублей. В начале февраля среднедневной объем торгов был в районе 300 млн рублей. При этом среди коллег Трещева оценки в отношении криптовалюты разнятся. Юрист Дмитрий Земеров отметил, что перевод валюты любой страны мира в криптоактивы подвержен многочисленным рискам. «В частности, такие активы ничем не обеспечены, низколиквидны и сверхволатильны, а также в отношении них затруднена юридическая защита», — уточнил эксперт. Перевод средств в криптовалюту является очень экзотическим вариантом, оценил Кирьян. «Не понятно, как будут администрироваться и проводиться трансграничные сделки, не понятно куда вы сможете вывести этисредства. Сейчас мы существуем в режиме, когда люди, обладающие заграничным паспортом в России, лишены полноценного банковского сервиса за пределами российской юрисдикции», — рассказал экономист. Центробанк РФ из-за введения жестких санкций против России и отечественных финансовых организаций установил временный порядок операций с наличной валютой и ограничил сумму выдачи по валютным вкладам до 9 сентября 2022 года. В итоге клиент сможет снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Криптовалюта в России стала альтернативой иностранным валютам в период падения стоимости рубля и ограничений со стороны Центробанка РФ на вывод долларов и евро за рубеж. Таким мнением c URA.RU поделились несколько экспертов отрасли. По их словам, средства, созданные на базе блокчейна, можно выводить за границу, что сейчас затруднительно в отношении фиатных денег. Однако есть и риски. «Сейчас в условиях неопределенности можно вывести деньги заграницу, используя криптовалюту. Для криптовалюты используется блокчейн и ни одно государство не управляет им. Транзакции проходят без участия банков, на криптовалюту нельзя наложить санкции. Никто не знает, есть ли у вас счет и какое количество находится на в вашем кошельке. Криптовалюта сейчас действует одинаково во всех странах. Сеть развита по всему миру», — подметил юрист, сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев. По его словам, обналичить криптокошелек с любой суммой, которую можно хранить на флеш-карте, сейчас без особых проблем можно вывезти в кармане через таможню. «При этом есть определенные ограничения как на вывоз свыше 10 тысяч долларов наличными, так и на ввоз, когда вы обязаны декларировать деньги. А это значит, что не исключено, что за вами будут следить и подглядывать», — считает эксперт. Трещев посоветовал покупать стейблкоины (цифровые монеты, стоимость которых привязана к конкретному физическому активу) или USDT (цифровые монеты, стоимость которых привязана к доллару США по курсу один к одному). «Их можно купить на биржах Binance или Coinbase, а также в любом обменнике», — подытожил юрист. По данным аналитической компании Kaiko, в конце февраля объемы торгов USDT (стейблкоин Tether) за рубли подскочили до десятимесячного максимума. 5 марта объем торгов USDT к рублю составлял 2,6 млрд рублей, а 6 марта — 1,4 млрд рублей. Объем операций с биткоином достигал 2 млрд рублей. В начале февраля среднедневной объем торгов был в районе 300 млн рублей. При этом среди коллег Трещева оценки в отношении криптовалюты разнятся. Юрист Дмитрий Земеров отметил, что перевод валюты любой страны мира в криптоактивы подвержен многочисленным рискам. «В частности, такие активы ничем не обеспечены, низколиквидны и сверхволатильны, а также в отношении них затруднена юридическая защита», — уточнил эксперт. Перевод средств в криптовалюту является очень экзотическим вариантом, оценил Кирьян. «Не понятно, как будут администрироваться и проводиться трансграничные сделки, не понятно куда вы сможете вывести этисредства. Сейчас мы существуем в режиме, когда люди, обладающие заграничным паспортом в России, лишены полноценного банковского сервиса за пределами российской юрисдикции», — рассказал экономист. Центробанк РФ из-за введения жестких санкций против России и отечественных финансовых организаций установил временный порядок операций с наличной валютой и ограничил сумму выдачи по валютным вкладам до 9 сентября 2022 года. В итоге клиент сможет снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.