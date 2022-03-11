Минобороны РФ заявило об уничтожении двух аэродромов ВСУ

Минобороны РФ отчиталось о новых ликвидированных военных объектах на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Аэродромы вооруженных сил Украины, расположенные в Луцке и Иваново-Франковске перестали работать после ударов высокоточным оружием со стороны российской армии. Об этом во время своего брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — заявил Конашенков.