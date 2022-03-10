СМИ: в Пермском крае ждут нового руководителя СК

11 марта 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

К руководству пермским следствием новый руководитель может приступить с 14 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В управлении СКР по Пермскому краю может смениться руководство. Как сообщает «Коммерсант Прикамье», ведомство может возглавить Денис Головкин. «О возможном назначении Дениса Головкина руководителем СУ СКР рассказали несколько источников. По их данным, если соответствующий указ будет подписан президентом, то господин Головкин приступит к работе в новой должности 14 марта», — пишет издание. Денис Головкин ранее работал руководителем следственного отдела в СУ СКР по Кировской области, был помощником и заместителем руководителя СУ по Курской области. Ранее должность руководителя пермского управления СКР занимал Сергей Сарапульцев, который в сентябре 2021 года умер. И.о. руководителя был назначен его заместитель Дмитрий Анащенко, а первым заместителем в феврале стал следователь из Волгоградской области Валерий Сафонов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В управлении СКР по Пермскому краю может смениться руководство. Как сообщает «Коммерсант Прикамье», ведомство может возглавить Денис Головкин. «О возможном назначении Дениса Головкина руководителем СУ СКР рассказали несколько источников. По их данным, если соответствующий указ будет подписан президентом, то господин Головкин приступит к работе в новой должности 14 марта», — пишет издание. Денис Головкин ранее работал руководителем следственного отдела в СУ СКР по Кировской области, был помощником и заместителем руководителя СУ по Курской области. Ранее должность руководителя пермского управления СКР занимал Сергей Сарапульцев, который в сентябре 2021 года умер. И.о. руководителя был назначен его заместитель Дмитрий Анащенко, а первым заместителем в феврале стал следователь из Волгоградской области Валерий Сафонов.