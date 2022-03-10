СМИ: в Пермском крае ждут нового руководителя СК

В управлении СКР по Пермскому краю может смениться руководство. Как сообщает «Коммерсант Прикамье», ведомство может возглавить Денис Головкин.
«О возможном назначении Дениса Головкина руководителем СУ СКР рассказали несколько источников. По их данным, если соответствующий указ будет подписан президентом, то господин Головкин приступит к работе в новой должности 14 марта», — пишет издание. Денис Головкин ранее работал руководителем следственного отдела в СУ СКР по Кировской области, был помощником и заместителем руководителя СУ по Курской области.
Ранее должность руководителя пермского управления СКР занимал Сергей Сарапульцев, который в сентябре 2021 года умер. И.о. руководителя был назначен его заместитель Дмитрий Анащенко, а первым заместителем в феврале стал следователь из Волгоградской области Валерий Сафонов.
В управлении СКР по Пермскому краю может смениться руководство. Как сообщает «Коммерсант Прикамье», ведомство может возглавить Денис Головкин. «О возможном назначении Дениса Головкина руководителем СУ СКР рассказали несколько источников. По их данным, если соответствующий указ будет подписан президентом, то господин Головкин приступит к работе в новой должности 14 марта», — пишет издание. Денис Головкин ранее работал руководителем следственного отдела в СУ СКР по Кировской области, был помощником и заместителем руководителя СУ по Курской области. Ранее должность руководителя пермского управления СКР занимал Сергей Сарапульцев, который в сентябре 2021 года умер. И.о. руководителя был назначен его заместитель Дмитрий Анащенко, а первым заместителем в феврале стал следователь из Волгоградской области Валерий Сафонов.