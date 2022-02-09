Генерал СК раскрыл детали встречи, после которой умер Сарапульцев

О совещании рассказал генерал-майор Рустам Габдулин (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Смерть главного следователя Пермского края

Во время совещания, которое прошло за день до того, когда нашли мертвым руководителя СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, умершего не критиковали. Об этом сообщил бывший старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор Рустам Габдулин, который занимался расследованием стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Сергей Юрьевич [Сарапульцев] только присутствовал. Докладывал я. <…> Тот колоссальный объем работы, который провели следователи-криминалисты центрального аппарата и Перми, был достаточно положительно воспринят руководством Следственного комитета. И планы, которые были озвучены, что мы будем делать, это тоже было поддержано. Никакого негатива не было, это абсолютно точно», — рассказал Габдулин РБК.

Генерал-майор отметил, что вся ответственность по делу лежала на нем и юридически вся ответственность с СК по Пермскому краю и Сарапульцева снималась. Габдулин добавил, что Сарапульцева также невозможно было критиковать, так как «его работа закончилась условно в первый час после трагедии».

Тело Сарапульцева нашли 23 сентября в его коттедже. Смерть признали суицидом. Источники URA.RU сообщали, что ему грозила доследственная проверка с вероятностью возбуждения уголовного дела по факту халатности.

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